Καίτη Κωνσταντίνου: Μαμά φίλης μου με μπέρδεψε με τον Νίκο Οικονομόπουλο (Video)

Καλεσμένη στο “Λούης Night Show” του Alpha Κύπρου ήταν η Καίτη Κωνσταντίνου. Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε στον Λούη Πατσαλίδη πως την μπερδεύουν συνέχεια στο δρόμο με τη Χρύσα Ρώπα, ενώ η μαμά μιας φίλης της, την είχε μπερδέψει με τον… Νίκο Οικονομόπουλο.

«Με μπερδεύουν συνέχεια με τη Χρύσα Ρώπα. Μου λένε “α, έχετε παίξει σε αυτό” και λέω εγώ ναι ναι… Τι να τους πω εγώ; Τους λέω δεν είμαι εγώ η Χρύσα Ρώπα και μου λένε “δεν μπορεί να μην είστε εσείς”.

Και με έχουν βγάλει και στο ίντερνετ ότι μοιάζω με τον Νίκο Οικονομόπουλο. Μάλιστα, η μαμά μιας φίλης μου, ήταν ο Οικονομόπουλος σε μια αφίσα, και της λέει “ρε συ, η Καίτη τραγουδάει;”.

Όχι, δεν έχω γνωριστεί με τον Νίκο Οικονομόπουλο», είπε η Καίτη Κωνσταντίνου.