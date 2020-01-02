Κροατία: Ομελέτα-γίγας με 2020 αβγά για να καλωσορίσουν το νέο έτος

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 2020 αυγά ήταν το βασικό συστατικό της γιγαντιαίας – σε μέγεθος – ομελέτας ή φριτάτας, που παρασκευάστηκε σε κροατική πόλη για να αποχαιρετήσει το προηγούμενο έτος και να καλωσορίσει το νέο.

Από νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης Πούλα, όλα ήταν έτοιμα και οι μάγειρες βρίσκονταν σε εγρήγορση, αφού, η ομελέτα προοριζόταν για τη σίτιση των χιλιάδων επισκεπτών που συμμετείχαν στο “παραδοσιακό” πάρτι αποχαιρετισμού του έτους που φεύγει και υποδοχής αυτού που έρχεται.

Ένα τεράστιο μαγειρικό σκεύος μπήκε πάνω στη φωτιά που έκαιγε για την παρασκευή της ομελέτας, η οποία εκτός από το βασικό συστατικό είχε και διάφορα άλλα “στοιχεία”, όπως λουκάνικα. Οι μάγειρες βρίσκονταν σε θέση…μάχης και έδιναν τον καλύτερο τους εαυτό: Αλλοι ανακάτευαν τα αυγά, άλλοι το μείγμα που βρισκόταν ήδη μέσα στο μαγειρικό σκεύος, άλλοι έκοβαν τα λουκάνικα στο σωστό μέγεθος για να μαγειρευτούν σωστά, ορισμένοι πρόσεχαν τη φωτιά και κάποιοι έριχναν τη σωστή ποσότητα μπαχαρικών στο μείγμα.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, ο δήμος της Πούλα και οι καταστηματάρχες δήλωσαν ότι χίλια γεύματα ομελέτας δόθηκαν σε όσους συμμετείχαν στο πάρτι αυτό.

Η παρασκευή ομελέτας με τον αριθμό των αυγών που αντιστοιχεί στο νέο έτος είναι μία ιδιότυπη παράδοση στην κροατική πόλη από το 2015 και έπειτα. Πρόκειται για μια ιδέα και πρωτοβουλία των τοπικών αρχών που στόχο έχει να αυξήσει την επισκεψιμότητα στην περιοχή, δίνοντας ένα διαφορετικό “χρώμα” και σίγουρα…γεύση για μια νέα χρονιά γεμάτη “λιχουδιές” σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότηας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ