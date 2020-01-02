search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:28
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2020 12:42

Κροατία: Ομελέτα-γίγας με 2020 αβγά για να καλωσορίσουν το νέο έτος

02.01.2020 12:42
Κροατία: Ομελέτα-γίγας με 2020 αβγά για να καλωσορίσουν το νέο έτος - Media

Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 2020 αυγά ήταν το βασικό συστατικό της γιγαντιαίας – σε μέγεθος – ομελέτας ή φριτάτας, που παρασκευάστηκε σε κροατική πόλη για να αποχαιρετήσει το προηγούμενο έτος και να καλωσορίσει το νέο.

Από νωρίς το πρωί στην κεντρική πλατεία της πόλης Πούλα, όλα ήταν έτοιμα και οι μάγειρες βρίσκονταν σε εγρήγορση, αφού, η ομελέτα προοριζόταν για τη σίτιση των χιλιάδων επισκεπτών που συμμετείχαν στο “παραδοσιακό” πάρτι αποχαιρετισμού του έτους που φεύγει και υποδοχής αυτού που έρχεται.

Ένα τεράστιο μαγειρικό σκεύος μπήκε πάνω στη φωτιά που έκαιγε για την παρασκευή της ομελέτας, η οποία εκτός από το βασικό συστατικό είχε και διάφορα άλλα “στοιχεία”, όπως λουκάνικα. Οι μάγειρες βρίσκονταν σε θέση…μάχης και έδιναν τον καλύτερο τους εαυτό: Αλλοι ανακάτευαν τα αυγά, άλλοι το μείγμα που βρισκόταν ήδη μέσα στο μαγειρικό σκεύος, άλλοι έκοβαν τα λουκάνικα στο σωστό μέγεθος για να μαγειρευτούν σωστά, ορισμένοι πρόσεχαν τη φωτιά και κάποιοι έριχναν τη σωστή ποσότητα μπαχαρικών στο μείγμα.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης αυτής, ο δήμος της Πούλα και οι καταστηματάρχες δήλωσαν ότι χίλια γεύματα ομελέτας δόθηκαν σε όσους συμμετείχαν στο πάρτι αυτό.

Η παρασκευή ομελέτας με τον αριθμό των αυγών που αντιστοιχεί στο νέο έτος είναι μία ιδιότυπη παράδοση στην κροατική πόλη από το 2015 και έπειτα. Πρόκειται για μια ιδέα και πρωτοβουλία των τοπικών αρχών που στόχο έχει να αυξήσει την επισκεψιμότητα στην περιοχή, δίνοντας ένα διαφορετικό “χρώμα” και σίγουρα…γεύση για μια νέα χρονιά γεμάτη “λιχουδιές” σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότηας των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

rrodos_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταγγελία Φινλανδής τουρίστριας για βιασμό από 33χρονο

arnold-schwarzenegger-king-conan-training
ΣΙΝΕΜΑ

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:27
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

1 / 3