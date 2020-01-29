Συνάντηση Μητσοτάκη με εκπροσώπους από 24 γαλλικές πολυεθνικές εταιρίες

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο συναντήθηκε με εκπροσώπους από 24 γαλλικές πολυεθνικές εταιρίες στους τομείς της ενέργειας, της άμυνας, των κατασκευών, της διαχείρισης απορριμμάτων, της τεχνολογίας, της ασφάλισης, του τουρισμού, των ποτών και του φαρμάκου.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε για την υποστήριξη που έδειξε ο γαλλικός επιχειρηματικός κόσμος στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης και κάλεσε τις εταιρείες να εκμεταλλευτούν της ευκαιρίες που ανοίγονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετές από τις πολυεθνικές είπαν πως είτε δεν είχαν παρουσία είτε είχαν απογοητευτεί από τις προσπάθειες τους να επενδύσουν στην Ελλάδα στο παρελθόν, αλλά μίλησαν για ένα καινούριο άνεμο που φυσάει στην Ελλάδα και εξέφρασαν την επιθυμία τους να ξαναέρθουν στην Ελλάδα τώρα που υπάρχει μια κυβέρνηση που ακούει και κινείται γρήγορα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τους επιχειρηματίες τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα για βιώσιμο τουρισμό, για αναβάθμιση υποδομών, για καινοτόμα πρότζεκτ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για τον εκσυχρονισμό του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας.

Η συζήτηση έκλεισε με την υπόσχεση του MEDEF (French Business Confederation) να οργανώσει σύντομα επίσκεψη Γαλλικών πολυεθνικών στην Ελλάδα.