Βουλγαρία: Πολιτική κρίση στην Σόφια – Ο πρόεδρος Ράντεφ αίρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση Μπορίσοφ

Πολιτικές αναταράξεις στη Βουλγαρία προκάλεσε το διάγγελμα του Προέδρου της χώρας Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι άρει την εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ.

«Αποσύρω επισήμως την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, η οποία δεν ενεργεί προς το συμφέρον των Βούλγαρων πολιτών και είναι υπεύθυνη για την οξεία πολιτική κρίση στην κοινωνία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ράντεφ.

Σημείωσε, δε, ότι είχε παροτρύνει την κυβέρνηση να εργάζεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά προς όφελος των πολιτών της χώρας εδώ και τρία χρόνια, όχι ως πολιτικός αντίπαλος, αλλά ως επικεφαλής του κράτους που φροντίζει για το μέλλον της Βουλγαρίας. Δυστυχώς, όπως είπε, αυτό δεν είχε συμβεί.

«Σήμερα βιώνουμε μια σοβαρή κρίση διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Η έλλειψη βούλησης για μεταρρυθμίσεις και για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η συστηματική καταπάτηση του νόμου και της ηθικής έχουν παραλύσει ολόκληρα κοινωνικά συστήματα και θεσμούς κατά τρόπον πρωτοφανή στην ιστορία της μετάβασης της Βουλγαρίας», υπογράμμισε ο Βούλγαρος πρόεδρος.

Ο κ. Ράντεφ αναφέρθηκε και στο θέμα της έλλειψης πόσιμου νερού στο Πέρνικ (σ.σ. το οποίο πρόσφατα ετέθη σε τροχιά επίλυσης, με την κατασκευή αγωγού υδροδότησης, ο οποίος θα συνδέσει το σύστημα ύδρευσης της Σόφιας με την πόλη του Πέρνικ).

Η έλλειψη νερού στη βουλγαρική πόλη σε συνδυασμό με την εισαγωγή αποβλήτων στην περιοχή δίχως άδεια, απασχολούν την βουλγαρική επικαιρότητα από τα μέσα του περασμένου μήνα και είχαν οδηγήσει, μεταξύ άλλων, στην παραίτηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Νένο Ντίμοφ.

«Οι κάτοικοι του Πέρνικ και ολόκληρα χωριά της περιοχής έχουν παραμείνει χωρίς νερό, υπόθεση για την οποία το υπουργικό συμβούλιο αρνήθηκε να αναλάβει πολιτική ευθύνη. Οι έρευνες από ξένα μέσα ενημέρωσης και θεσμούς έδειξαν ότι τα εισαγόμενα απόβλητα είναι διάσπαρτα σε όλη τη χώρα και καίγονται σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η Βουλγαρία δεν είναι χωματερή κανενός και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών, έτσι ώστε μια χούφτα επιχειρηματίες που προστατεύονται από το κράτος να μπορούν να αποκομίσουν οφέλη» υπογράμμισε ο κ. Ράντεφ.

«Το μέλλον της Βουλγαρίας είναι το μέλλον μιας ελεύθερης ευρωπαϊκής χώρας, οι πολίτες της οποίας δεν φοβούνται την καταπίεση και εμπιστεύονται το νόμο και την ηθική», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας το διάγγελμα του κ. Ράντεφ, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ είπε πως «διχάζει το έθνος» και αποτελεί «άμεση παρέμβαση στον διαχωρισμό των εξουσιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ