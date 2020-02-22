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22.02.2020 09:04

American Idol: Πανικός στα γυρίσματα από διαρροή προπανίου – Λιποθύμησε η Katy Perry (Video)

22.02.2020 09:04
American Idol: Πανικός στα γυρίσματα από διαρροή προπανίου - Λιποθύμησε η Katy Perry (Video) - Media

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Βαρέα και ανθυγιεινά θα πρέπει να πάρουν οι κριτές του American Idol εξαιτίας αυτών που παθαίνουν στα πλατό, και όχι από τους υποψήφιους στις οντισιόν!

Έτσι, η Katy Perry, ο Lionel Richie και ο Luke Bryan, σε ένα αποκλειστικό βίντεο του αμερικανικού People από το επεισόδιο του talent show που θα προβληθεί την Κυριακή, αντιλαμβάνονται ότι στο πλατό υπάρχει έντονη οσμή προπανίου.

“Μήπως μυρίζετε κι εσείς αέριο; Είναι πολύ έντονο” είπε η Katy Perry.

“Εισπνέουμε έντονο προπάνιο” συμφωνεί ο Luke Bryan εφιστώντας την προσοχή των παραγωγών.

“Έχω έναν ελαφρύ πονοκέφαλο από αυτό” ακούγεται να λέει η τραγουδίστρια της ποπ, που στέκεται στο τραπέζι των κριτών, καθώς προετοιμάζεται να κάνει μια βιαστική έξοδο. “Ω είναι δυσάρεστο, είναι πραγματικά δυσάρεστο” επαναλαμβάνει.

Ο συναγερμός πυρκαγιάς και οι σειρήνες ακούγονται, καθώς ένας παραγωγός απομακρύνει τους διαγωνιζόμενους τραγουδιστές, ζητώντας τους να κατευθυνθούν έξω “όσο το δυνατόν γρηγορότερα”.

“Ω, μπορείτε να το μυρίσετε, έτσι;” ρωτά ο Lionel Richie, καθώς το συνεργείο συγκεντρώνεται έξω από το κτίριο, ενώ εισέρχονται πυροσβέστες.

“Δεν είναι αστείο, πραγματικά υπάρχει διαρροή αερίου” επιβεβαιώνει ο Bryan.

Και ξαφνικά η Katy Perry λέει “Δεν αισθάνομαι καλά” και πέφτει κάτω λιποθυμώντας.

Πηγή: znews.gr

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