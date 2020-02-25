ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:30
25.02.2020 16:00

Και ξαφνικά ένας τεράστιος ιπποπόταμος άρχισε να κόβει βόλτες δίπλα σε ένα βενζινάδικο (Video)

25.02.2020 16:00
Οι οδηγοί που περίμεναν στο πρατήριο βενζίνης να βάλουν καύσιμα, είδαν μια μεγάλη φιγούρα να έρχεται διστακτικά προς το μέρος τους, με βαριά βήματα. Κοίταξαν λίγο καλύτερα και τότε διαπίστωσαν πως ήταν ένας μεγάλος ιπποπόταμος.

Το περιστατικό συνέβη σε βενζινάδικο στην Αγία Λουκία στη Νότια Αφρική και όπως λέει ο ιδιοκτήτης του, Anel Snyman, δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτονται το μαγαζί του τα τεράστια αυτά ζώα: «Πρέπει να είναι κάποιο πέρασμα δεν εξηγείται αλλιώς. Από το βενζινάδικο μου περνάνε πολλοί ιπποπόταμοι, ευτυχώς όλοι ήρεμοι και δεν έχει συμβεί το παραμικρό.»

Η Αγία Λουκία βρίσκεται στις ακτές της βορειοανατολικής Νότιας Αφρικής και φημίζεται για τις παραλίες της, για τους ιπποπόταμους αλλά και τους κροκόδειλους του Νείλου. Η πόλη περιβάλλεται από μια μεγάλη λίμνη, παραλίες και δάση.

Οι ιπποπόταμοι είναι ζώα κοινωνικά που ζουν σε αγέλες με πληθυσμό έως και 40 ζώα. Η διάρκεια ζωής τους είναι 40-50 έτη. Έχουν μήκος 3,5 μέτρα και 1,5 μέτρα ύψος στο ακρώμιο, και θεωρούνται, μαζί με το λευκό ρινόκερο τα μεγαλύτερα στεριανά ζώα μετά τον ελέφαντα.

Τα θηλυκά, που δεν ξεπερνούν τον 500 κιλά σε βάρος, είναι μικρότερα από τα αρσενικά, τα οποία μπορούν να ζυγίζουν έως και 1600 κιλά. Παρά τον όγκο τους, οι ιπποπόταμοι τρέχουν γρηγορότερα από τον άνθρωπο. Θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα ζώα στην Αφρική. Σκοτώνει κροκοδείλους και λιοντάρια και είναι υπεύθυνος για πολύ περισσότερους θανάτους ανθρώπων απ’ ό,τι άλλα ζώα της Αφρικής.

theodorikakos thessalia 99- n ew
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Έμπρακτη στήριξη του νέου παραγωγικού προτύπου στη Θεσσαλία με ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας

Ozgiour-Frehat
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ – Έσπασε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ η Κασιμάτη, απείχε ο Μηταράκης

gerasimos papadopoulos 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

1 / 3