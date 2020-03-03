TripAdvisor: Τρεις ελληνικές παραλίες στις καλύτερες του κόσμου (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τι κι αν το καλοκαίρι αργεί να έρθει; Το TripAdvisor μας κάνει να το ονειρεύομαστε δημοσιεύοντας την ετήσια λίστα του με τις καλύτερες παραλίες του κόσμου, βάσει των προτιμήσεων των χρηστών του.

Φυσικά, όταν μιλάμε για λίστα με top παραλίες, δεν μπορεί να λείπει η Ελλάδα. Ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες του κόσμου φιγουράρουν και τρεις ελληνικές, με τη μία από αυτές να βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reader.gr στην 10η θέση της λίστας βρίσκεται το Κλέφτικο στη Μήλο. Δεν είναι η παραλία με τον κλασικό ορισμό που όλοι ξέρουμε, είναι όμως ένα μαγευτικό τοπίο, ένα σύμπλεγμα από εντυπωσιακούς ηφαιστιογενείς άσπρους βράχους μέσα στα τιρκουάζ νερά, που προσεγγίζεται μόνο μέσω θαλάσσης και προσφέρεται για κολύμπι και εξερεύνηση.

Στην 21η θέση συναντάμε το Ελαφονήσι, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς του νομού Χανίων. Εδώ, το σκηνικό είναι τροπικό, με αβαθή γαλαζοπράσινα νερά και λευκή άμμο που παίρνει πορφυρές αποχρώσεις από τα χιλιάδες σπασμένα κοχύλια.

Στην 24 θέση φιγουράρει άλλη μια διάσημη παραλία του νομού Χανίων, ο ονειρικός Μπάλος. Η λιμνοθάλασσα με τη λευκή ψιλή άμμο σαν πούδρα και τα αβαθή νερά που έχουν όλους τους τόνους του γαλάζιου και του πράσινου, μοιάζει βγαλμένη κυριολεκτικά από καρτ ποστάλ.