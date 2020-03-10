Καθολική Εκκλησία: Σκληρά μέτρα κατά του κορωνοϊού – «Μην φιλάτε αγάλματα, να περιορίσουμε τον ιό» 

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Η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων κατά του κορωνοϊού, αποφάσισε ότι οι λειτουργίες θα σταματήσουν σε όλες τις εκκλησίες της χώρας μέχρι τις 3 Απριλίου.

Δεν θα τελούνται γάμοι ούτε κηδείες σε εκκλησιαστικούς χώρους.

«Πρόκειται για μια οδυνηρή απόφαση, η οποία όμως ενδείκνυται ως συμβολή στην προστασία της δημόσιας υγείας», τονίζει η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων.

Παράλληλα, αποσαφηνίζει ότι ασπάζεται και εφαρμόζει τα μέτρα της ιταλικής κυβέρνησης για τον περιορισμό του ιού, διότι η Καθολική Εκκλησία ανησυχεί για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει επιβληθεί στη χώρα.

Το ισπανικό πασχαλινό έθιμο που θέλει τους Καθολικούς να συρρέουν για να φιλήσουν τα αγάλματα του Ιησού και της Παρθένου Μαρίας έπεσε θύμα του νέου κορωνοϊού αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι εκκλησίες που φιλοξενούν κάποια από τα γνωστότερα κάλεσαν τους πιστούς να μην τα αγγίζουν, ούτε φυσικά να τα φιλούν.

Οι υγειονομικές αρχές ζητούν από τον κόσμο να χρησιμοποιήσει την «κοινή λογική» και να αποφεύγει τελετουργίες που θα βοηθούσαν στην εξάπλωση του ιού από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους πέντε άνθρωποι μέχρι σήμερα στην Ισπανία. Τα κρούσματα ανέρχονται σε 365.

Στη Μαδρίτη, όπου έχουν εντοπιστεί 137 κρούσματα, ο αρχιεπίσκοπος κάλεσε τους πιστούς να μην φιλούν, ούτε να αγγίζουν τα πόδια του αγάλματος του Ιησού του Μεδιναθέλι του 17ου αιώνα. Οι πιστοί κατά παράδοση ξεκινούν τις προετοιμασίες για το Πάσχα την πρώτη Παρασκευή του Μαρτίου, φιλώντας τα πόδια του αγάλματος.

Αφίσες στη Βασιλική του Ιησού του Μεδιναθέλι υπενθυμίζουν στους πιστούς τη συμβουλή αυτή. Οι πύλες της εκκλησίας άνοιξαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή, όμως μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν σχηματιστεί ουρές (όπως συνήθως) από κόσμο που περιμένει επί ώρες για να προσευχηθεί μπροστά στο άγαλμα.

Όλα αυτά την ώρα που η Ιερά Σύνοδος της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας «προκαλεί» με την απόφασή της, καθώς όπως λέει η Θεία Κοινωνία δεν μεταδίδει τον κορωνοϊό.