Στρατηγός Κωσταράκος: Να δούμε το τείχος στα νότια σύνορα της Τουρκίας

Παρέμβαση για το θέμα της φύλαξης των ελληνικών συνόρων κάνει ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ Μιχάλης Κωσταράκος. Με ανάρτησή του στο facebook, o Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείώνει ότι η Αθήνα θα πρέπει να εξετάσει τη λύση που προώθησαν οι Τούρκοι στα νότια σύνορα τους με την κατασκευή του τείχους μήκους 911 χιλιομέτρων.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του σημειώνει:

«Νομίζω ότι αξίζει να δούμε ολοι πως κατασκεύασαν οι Τούρκοι το δικό τους τείχος στα νότια σύνορα τους. Αξίζει κατά τη γνώμη μου να εξετάσουμε και αυτή την ιδεα εφόσον μάλιστα εξασφαλισθεί χρηματοδότηση της ΕΕ. Αν όχι σε ολόκληρη την συνοριακή γραμμή, τουλάχιστον στα σημεία που απαιτείται. Ασφαλώς στη δίκη μας περίπτωση δεν απαιτείται όλος αυτός ο πολεμικός θανατηφόρος εξοπλισμός πάνω ή γύρω από το τείχος. Το τείχος από μόνο του θα αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο.

Εφημερίδα «Βατάν» της 28 Σεπ

Το Τουρκικό τείχος έφτασε στο τέλος !

Κατά μήκος του τείχους όπου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας με παρατηρητήρια και κάμερες, στρατιώτες φυλάνε σκοπιά με Γερμανικούς σκύλους Κ9.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τείχος μήκους 911 χιλιομέτρων στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, για την πάταξη της τρομοκρατίας, λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης. Με τον τρόπο αυτό τα σύνορα με τη Συρία, που εκτείνονται από το Χάταϊ μέχρι το Σίρνακ, έχουν πλεχτεί με τσιμεντόλιθους πλάτους 2 μέτρων, ύψους 2 μέτρων και βάρους 7 τόνων. Όταν κλείσει η γραμμή των συνόρων από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, μετά από το τείχος της Κίνας (8850μ) και των ΗΠΑ-Μεξικού (3500μ) , θα είναι το τρίτο μακρύτερο τείχος στον κόσμο. Τα 200 χιλιόμετρα τείχους κατασκευάστηκε από το ΥΕΘΑ και τις Νομαρχίες και το υπόλοιπο από την κατασκευαστική εταιρία ΤΟΚΙ. Σε κάθε 300 μέτρα κατασκευάστηκε ένα έξυπνο παρατηρητήριο, το οποίο εξοπλίστηκε από τη «ASELSAN» με συσκευές ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας.

Στα παρατηρητήρια έχουν εγκατασταθεί πολυβόλα, θερμικές κάμερες και συστήματα ανακοινώσεων, ενώ η πάνω του τείχους έχει καλυφθεί με σύρματα ξυραφιού. Οι ύποπτοι που πλησιάζουν στα 300 μέτρα, τους γίνεται προειδοποίηση στα Αραβικά, Τουρκικά και Αγγλικά και στη συνέχεια ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα βολών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από πηγές ασφαλείας, γενικά τα μέτρα ασφαλείας της χώρας στα σύνορα με τη Συρία έχουν αυξηθεί, λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία αλλά και των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει κατασκευαστεί το τείχος από μπετόν σε μήκος 911 χιλιομέτρων».