search
ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 19:26
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2020 18:34

Στρατηγός Κωσταράκος: Να δούμε το τείχος στα νότια σύνορα της Τουρκίας

10.03.2020 18:34
Στρατηγός Κωσταράκος: Να δούμε το τείχος στα νότια σύνορα της Τουρκίας - Media

 

Παρέμβαση για το θέμα της φύλαξης των ελληνικών συνόρων κάνει ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ Μιχάλης Κωσταράκος. Με ανάρτησή του στο facebook, o Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ σημείώνει ότι η Αθήνα θα πρέπει να εξετάσει τη λύση που προώθησαν οι Τούρκοι στα νότια σύνορα τους με την κατασκευή του τείχους μήκους 911 χιλιομέτρων.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του σημειώνει:

«Νομίζω ότι αξίζει να δούμε ολοι πως κατασκεύασαν οι Τούρκοι το δικό τους τείχος στα νότια σύνορα τους. Αξίζει κατά τη γνώμη μου να εξετάσουμε και αυτή την ιδεα εφόσον μάλιστα εξασφαλισθεί χρηματοδότηση της ΕΕ. Αν όχι σε ολόκληρη την συνοριακή γραμμή, τουλάχιστον στα σημεία που απαιτείται. Ασφαλώς στη δίκη μας περίπτωση δεν απαιτείται όλος αυτός ο πολεμικός θανατηφόρος εξοπλισμός πάνω ή γύρω από το τείχος. Το τείχος από μόνο του θα αποτελεί αξεπέραστο εμπόδιο.

Εφημερίδα «Βατάν» της 28 Σεπ

Το Τουρκικό τείχος έφτασε στο τέλος !

Κατά μήκος του τείχους όπου έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας με παρατηρητήρια και κάμερες, στρατιώτες φυλάνε σκοπιά με Γερμανικούς σκύλους Κ9.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί το τείχος μήκους 911 χιλιομέτρων στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας, για την πάταξη της τρομοκρατίας, λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης. Με τον τρόπο αυτό τα σύνορα με τη Συρία, που εκτείνονται από το Χάταϊ μέχρι το Σίρνακ, έχουν πλεχτεί με τσιμεντόλιθους πλάτους 2 μέτρων, ύψους 2 μέτρων και βάρους 7 τόνων. Όταν κλείσει η γραμμή των συνόρων από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, μετά από το τείχος της Κίνας (8850μ) και των ΗΠΑ-Μεξικού (3500μ) , θα είναι το τρίτο μακρύτερο τείχος στον κόσμο. Τα 200 χιλιόμετρα τείχους κατασκευάστηκε από το ΥΕΘΑ και τις Νομαρχίες και το υπόλοιπο από την κατασκευαστική εταιρία ΤΟΚΙ. Σε κάθε 300 μέτρα κατασκευάστηκε ένα έξυπνο παρατηρητήριο, το οποίο εξοπλίστηκε από τη «ASELSAN» με συσκευές ασφαλείας τελευταίας τεχνολογίας.

Στα παρατηρητήρια έχουν εγκατασταθεί πολυβόλα, θερμικές κάμερες και συστήματα ανακοινώσεων, ενώ η πάνω του τείχους έχει καλυφθεί με σύρματα ξυραφιού. Οι ύποπτοι που πλησιάζουν στα 300 μέτρα, τους γίνεται προειδοποίηση στα Αραβικά, Τουρκικά και Αγγλικά και στη συνέχεια ενεργοποιείται το αυτόματο σύστημα βολών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από πηγές ασφαλείας, γενικά τα μέτρα ασφαλείας της χώρας στα σύνορα με τη Συρία έχουν αυξηθεί, λόγω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία αλλά και των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει κατασκευαστεί το τείχος από μπετόν σε μήκος 911 χιλιομέτρων».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astypalaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης η Αστυπάλαια λόγω λειψυδρίας

karameros pasok – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πλακώνονται» ΠΑΣΟΚ και Καραμέρος για τις ανεξάρτητες αρχές

kastanidis_xaris_pasok_arxeio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πυρά Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη, διάψευση επαφών με Τσίπρα

Spilios-Livanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβανός κατά ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΝΕΑΡ: Επιδίδονται σε διαγωνισμό λαϊκισμού, δεν υπάρχουν σοβαρά στοιχεία εναντίον μου 

mitsotakis-wadephul
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γερμανό ΥΠΕΞ: Η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη Μέση Ανατολή μετά από μία ειρηνευτική συμφωνία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsipras sia papastavrou vardakastanis
ΚΑΛΧΑΣ

Οι γενικότητες ενός μανιφέστου, το ντοκιμαντέρ του Σκάι και η Σία, η ζημιά με Καραμανλή, ο Παπασταύρου και το γραφείο Σαμαρά, μούδιασμα με Βαρδακαστάνη  

MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

krouazieroploio
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για τον ιό hantavirus: Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμά του σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό

trump_UNO_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Ο Τραμπ στέλνει πλοία και μαχητικά στο Ορμούζ για να απεγκλωβίσει πλοία - Η απίστευτη ανάρτησή του (Photo)

hormuz_ships_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

«Επιχείρηση Ελευθερία»: Το Ιράν λέει ότι χτύπησε αμερικανικό πολεμικό πλοίο στο Ορμούζ - Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 19:26
astypalaia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης η Αστυπάλαια λόγω λειψυδρίας

karameros pasok – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Πλακώνονται» ΠΑΣΟΚ και Καραμέρος για τις ανεξάρτητες αρχές

kastanidis_xaris_pasok_arxeio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα πυρά Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη, διάψευση επαφών με Τσίπρα

1 / 3