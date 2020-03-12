Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπράιαν Κράνστον στη θεατρική σκηνή

Ο Αμερικανός ηθοποιός Μπράιαν Κράνστον θα κάνει το ντεμπούτο του ως θεατρικός σκηνοθέτης.

Από την εταιρεία θεατρικών παραγωγών, Geffen Playhouse, στο Λος Άντζελες ανακοινώθηκε ότι ο πρωταγωνιστής της σειράς «Breaking Bad» θα σκηνοθετήσει θεατρικό έργο, με το οποίο κλείσει η σεζόν 2020/2021.

«Για την 25η επέτειό μας, τιμάμε το παρελθόν, ενώ εισερχόμαστε στη νέα 25ετία» δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας θεατρικών παραγωγών Ματ Σάκμαν. «Ελπίδα μου είναι με αυτόν τον συνδυασμό κλασικών έργων σε νέες εκδοχές και καινούριων να καταφέρουμε να επιτύχουμε και τα δύο» τόνισε.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί το έργο που θα σκηνοθετήσει ο δημοφιλής ηθοποιός.

Ο Μπράιαν Κράνστον πρωταγωνίστησε σε σειρά θεατρικών έργων και έχει βραβευθεί με Tony για τον ρόλο του ως Λίντον Τζόνσον στη βιογραφική παράσταση για τον 36ο πρόεδρο των ΗΠΑ, με τίτλο «All the Way». Επίσης τιμήθηκε με βραβείο Olivier για τον ρόλο του στο «Network».

Ο Μπράιαν Κράνστον είναι Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Είναι γνωστός ως Γουόλτερ Γουάιτ στη σειρά «Breaking Bad». Πρόσφατα δάνεισε τη φωνή του στον πρωταγωνιστή σκύλο , με το όνομα Chief στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Isle of Dogs» του Γουές Άντερσον.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ