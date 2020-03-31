search
31.03.2020 14:25

Κορωνοϊός: Τήλος και Λειψοί ζητούν να τεθούν σε απομόνωση

Μετά το δήμο Τήλου, που ζητά την απαγόρευση ακτοπλοϊκής μετάβασης στο νησί υπό το φόβο διασποράς του κορωνοϊού και ο δήμος Λειψών προτείνει την καραντίνα σε όλους όσοι ταξιδεύουν από και προς το νησί της Δωδεκανήσου.

Η διασπορά του κορωνοϊού έχει θορυβήσει και κινητοποιήσει τις αυτοδιοικητικές αρχές ιδιαίτερα των μικρών νησιών του Αιγαίου καθώς οι υποτυπώδεις έως ανύπαρκτες υγειονομικές δομές τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην αντιμετώπιση της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, με ομόφωνη απόφασή του το δημοτικό συμβούλιο Λειψών ενέκρινε την εισήγηση προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την τοποθέτηση σε καραντίνα για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού, όλων αυτών που αποφασίζουν να ταξιδέψουν από και προς το δήμο Λειψών και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σε όσους θα την παραβιάσουν.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Λειψών Φώτη Μάγγο, «εξαιτίας της εντελώς προβληματικής υγειονομικής κατάστασης των μικρών νησιών της χώρας μας, σε σχέση με την πανδημία που πλήττει όλον τον κόσμο, επιβάλλεται να παρθούν ρηξικέλευθα μέτρα στην κατεύθυνση του να εκμηδενιστεί η πιθανότητα εμφάνισης κάποιου κρούσματος σε κάποια απ’ αυτά, το οποίο χωρίς καμία αμφιβολία μπορεί να αποβεί καταστροφικό γνωρίζοντας όλοι μας πόσο αχαρτογράφητη είναι η διαχείρισή του. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε η μόνη πιθανή αιτία μετάδοσης του ιού είναι οι ταξιδιώτες οι οποίοι προέρχονται από περιοχές στις οποίες έχουν εμφανιστεί κρούσματα και αφορούν κυρίως στην ηπειρωτική χώρα ή σε μεγάλα νησιά. Αν πραγματικά επιθυμούμε να εμποδίσουμε την επέκταση του προβλήματος στη νησιωτική Ελλάδα, τότε πρέπει να στοχεύσουμε στην αιτία».

