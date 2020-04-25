ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:50
25.04.2020 14:34

Ο οίκος Sotheby’s πέτυχε το υψηλότερο ρεκόρ διαδικτυακής δημοπρασίας (Photo)

25.04.2020 14:34
Ο οίκος Sotheby

 

Νέο ρεκόρ σε διαδικτυακή δημοπρασία κατέρριψε ο οίκος Sotheby’s με την Sotheby Contemporary Curated στο Λονδίνο με έργα σύγχρονων καλλιτεχών, να αποφέρει 6,4 εκατ. δολάρια.

Τη δημοπρασία που ήταν επίσης η πιο επιτυχημένη online και live Sotheby Contemporary Curated που διεξήχθη ποτέ στο Λονδίνο επιμελήθηκαν η Μαργκερίτα Μακαπάνι Μισόνι, η οποία επέλεξε έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως οι Ντάμιεν Χιρστ και Γιαγόι Κουσάμα, αλλά και λιγότερο προβεβλημένων ονομάτων, όπως η Fahrelnissa Zeidκαι Eddie Martinez.

Ο πίνακας «Antipodal Reunion» του Τζορτζ Κόντο του 2005, που απεικονίζει τρεις γκροτέσκο φιγούρες καρτούν που φορούν ριγέ μπλούζες πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ του 1,3 εκατ. δολαρίων με εκτιμώμενη τιμή 986.000 δολάρια. Είναι η υψηλότερη τιμή στην οποία πωλείται έργο τέχνης σε online δημοπρασία του οίκου Sotheby’s.

Ανάγλυφο έργο σε καθρέφτη Monir Farmanfarmaian πουλήθηκε 463.000 δολάρια, που είναι επίσης νέο ρεκόρ για έργο της Ιρανής εικαστικού και το έργο «Star» της Γιαπωνέζας ζωγράφου, Γιαγόι Κουσάμα πουλήθηκε έναντι 293.000 δολαρίων.

Με την αγορά τέχνης σε αποκλεισμό σε όλο τον κόσμο, οι διαδικτυακές δημοπρασίες επιτρέπουν στους οίκους δημοπρασιών να επιβιώσουν.

Ο Sotheby’s ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους στη μετάβαση σε διαδικτυακές πωλήσεις. Συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια ήταν τα έσοδά του από 14 ψηφιακές πωλήσεις τον Μάρτιο.

Στη δημοπρασία Contemporary Curated πουλήθηκε το 88% των 105 έργων τέχνης και πάνω από το 50% σε τιμή που ξεπέρασε την εκτιμώμενη.

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σιδερογροθιά από σπίτι κατηγορούμενου

panagios tafos ierousalim
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Τι εξετάζει το ΥΠΕΞ για τη μεταφορά του εν μέσω πολέμου – Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Κόκκινο» σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μηνύματα από Δούκα, Γερουλάνο, Παπανδρέου (Live)

Denza-Z (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ο Κινέζος ανταγωνιστής της Porsche 911 συνεργάζεται με τον James Bond

blanakou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κολύμβηση: Τρία μετάλλια και ένα πανελλήνιο ρεκόρ η Μπιλανάκου στην Πράγα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

israel-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:50
astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Σύλληψη τεσσάρων ατόμων για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκε σιδερογροθιά από σπίτι κατηγορούμενου

panagios tafos ierousalim
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Φως: Τι εξετάζει το ΥΠΕΞ για τη μεταφορά του εν μέσω πολέμου – Τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Κόκκινο» σε κάθε συνεργασία με τη ΝΔ – Μηνύματα από Δούκα, Γερουλάνο, Παπανδρέου (Live)

1 / 3