Ο οίκος Sotheby’s πέτυχε το υψηλότερο ρεκόρ διαδικτυακής δημοπρασίας (Photo)

Νέο ρεκόρ σε διαδικτυακή δημοπρασία κατέρριψε ο οίκος Sotheby’s με την Sotheby Contemporary Curated στο Λονδίνο με έργα σύγχρονων καλλιτεχών, να αποφέρει 6,4 εκατ. δολάρια.

Τη δημοπρασία που ήταν επίσης η πιο επιτυχημένη online και live Sotheby Contemporary Curated που διεξήχθη ποτέ στο Λονδίνο επιμελήθηκαν η Μαργκερίτα Μακαπάνι Μισόνι, η οποία επέλεξε έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών, όπως οι Ντάμιεν Χιρστ και Γιαγόι Κουσάμα, αλλά και λιγότερο προβεβλημένων ονομάτων, όπως η Fahrelnissa Zeidκαι Eddie Martinez.

Ο πίνακας «Antipodal Reunion» του Τζορτζ Κόντο του 2005, που απεικονίζει τρεις γκροτέσκο φιγούρες καρτούν που φορούν ριγέ μπλούζες πουλήθηκε στην τιμή ρεκόρ του 1,3 εκατ. δολαρίων με εκτιμώμενη τιμή 986.000 δολάρια. Είναι η υψηλότερη τιμή στην οποία πωλείται έργο τέχνης σε online δημοπρασία του οίκου Sotheby’s.

Ανάγλυφο έργο σε καθρέφτη Monir Farmanfarmaian πουλήθηκε 463.000 δολάρια, που είναι επίσης νέο ρεκόρ για έργο της Ιρανής εικαστικού και το έργο «Star» της Γιαπωνέζας ζωγράφου, Γιαγόι Κουσάμα πουλήθηκε έναντι 293.000 δολαρίων.

Με την αγορά τέχνης σε αποκλεισμό σε όλο τον κόσμο, οι διαδικτυακές δημοπρασίες επιτρέπουν στους οίκους δημοπρασιών να επιβιώσουν.

Ο Sotheby’s ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους στη μετάβαση σε διαδικτυακές πωλήσεις. Συνολικά 26 εκατομμύρια δολάρια ήταν τα έσοδά του από 14 ψηφιακές πωλήσεις τον Μάρτιο.

Στη δημοπρασία Contemporary Curated πουλήθηκε το 88% των 105 έργων τέχνης και πάνω από το 50% σε τιμή που ξεπέρασε την εκτιμώμενη.