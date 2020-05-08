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08.05.2020 13:05

Γαλλία: «Φάτε τυρί» ζητούν από τους πολίτες οι εταιρείες γαλακτοκομικών

08.05.2020 13:05
Γαλλία: «Φάτε τυρί» ζητούν από τους πολίτες οι εταιρείες γαλακτοκομικών - Media

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Σε δεινή θέση βρίσκονται οι παραγωγοί τυριού στη Γαλλία αφού κινδυνεύουν να πετάξουν 1.500 τόνους τυριού άμεσα εάν δεν καταναλωθούν, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της αγροτικής ένωσης «Sodiaal», Νταμιέν Λακόμπ.

Παρά την καμπάνια της κυβέρνησης της Γαλλίας σε συνεργασία με τους παραγωγούς τυριού, υπό τον τίτλο «Δράση για το τυρί», η οποία προέτρεπε τους πολίτες να αγοράσουν τυριά, στο τέλος Απριλίου τουλάχιστον 1.500 τόνοι βρίσκονταν στις αποθήκες.

Oπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, σύμφωνα με τους παραγωγούς εάν η ποσότητα αυτή δεν καταναλωθεί μέχρι τις 11 Μαΐου (κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο), τότε θα πρέπει να καταστρέψουν τα προϊόντα τους.

Λίγες ημέρες μετά το Βέλγιο που ζήτησε από τους κατοίκους του να τρώνε τηγανητές πατάτες δύο φορές την εβδομάδα για να στηρίξουν τους αγρότες πατάτας εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, οι πολίτες της Γαλλίας καλούνται τώρα να αυξήσουν την κατανάλωση τυριού.

Οι γαλακτοπαραγωγοί ζήτησαν από Γάλλους πολίτες να δείξουν τον πατριωτισμό τους για τη χώρα τρώγοντας περισσότερο τυρί, σχολιάζει ο γαλλικός Τύπος.

Σε δελτίο Τύπου της γαλλικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων, «Terre de Lait», αναφέρεται ότι, μετά τον κορωνοϊό, η κατανάλωση τυριού στη χώρα έχει μειωθεί κατά 60%. Αυτή η πτώση των πωλήσεων οφείλεται στο κλείσιμο των σούπερ μάρκετ και των εστιατορίων. Λόγω του «lockdown», οι Γάλλοι αγόραζαν μόνο βασικά προϊόντα και, σύμφωνα με αναφορές, ο φόβος των μικροβίων προκάλεσε επίσης πτώση στην πώληση των τυροκομικών προϊόντων.

Η Γαλλία δεν είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που ζητά από τους πολίτες της να αυξήσουν την πρόσληψη ενός συγκεκριμένου προϊόντος.

Εκτός από τους γαλακτοπαραγωγούς, οι οινοπαραγωγοί σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν επίσης πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με έναν τοπικό ευρωπαϊκό οργανισμό εμπορίου, οι πωλήσεις κρασιού έχουν μειωθεί κατά 35% σε όλη την Ευρώπη.

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