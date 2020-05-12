Στο Νο 27 όλων των εποχών του ESPN ο Αντετοκούνμπο

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Μια ακόμα διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έστω κι αν αυτή την φορά δεν αφορά σε κάποιες από τις εντός των τεσσάρων γραμμών επιδόσεις του, αλλά… προέρχεται από αυτές.

Ο Έλληνας διεθνής φόργουροντ των Μιλγουόκι Μπακς αγωνίζεται ως γνωστόν από το 2013 στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη, το οποίο φέτος κλείνει τα 74 χρόνια ζωής.

Το ESPN, λοιπόν, αποφάσισε να φτιάξει μια λίστα και κατόπιν να βάλει σε σειρά τους 74 κορυφαίους παίκτες που αγωνίστηκαν ποτέ στο ΝΒΑ. Όσες, δηλαδή και οι σεζόν του αμερικανικού πρωταθλήματος…

Εκεί όπου, ο MVP του ΝΒΑ τη σεζόν 2018-19, κατετάγη στο νούμερο 27 σύμφωνα με το διάσημο αμερικανικό δίκτυο, αφήνοντας πίσω του ουκ ολίγα από τα «ιερά τέρατα» του μαγικού κόσμου!

«Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις πέρα από το όνομα, για να καταλάβεις την άνοδο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ πριν τα 25 του. Πριν το όνομά του γίνει διάσημο, τον αποκαλούσαν “Greek Freak” γιατί δεν μπορούσαν να προφέρουν το επίθετό του. Ο MVP είναι στο δρόμο να κατακτήσει και φέτος το βραβείο, την ώρα που δείχνει όλο και καλύτερος, με τα νούμερά του να είναι απίστευτα, πριν σταματήσει η δράση. Τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμη”, αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο του ESPN.

Τα ονόματα από τις θέσεις 74 μέχρι και 11 (η τελική 10άδα δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη):

74. Άρτις Γκίλμορ

73. Ντικέμπε Μουτόμπο

72. Ντέιμιαν Λίλαρντ

71. Μπομπ Λάνιερ

70. Τόνι Πάρκερ

69. Μπερνάρντ Κινγκ

68. Πιτ Μάραβιτς

67. Άλεξ Ίνγκλις

66. Ντέιβ Κάουενς

65. Πάου Γκασόλ

64. Έαρλ Μονρό

63. Αλόνζο Μούρνινγκ

62. Ντένις Ρόντμαν

61. Ρόμπερτ Πάρις

60. Ουίλις Ριντ

59. Μπομπ ΜακΆντου

58. Μανού Τζινόμπιλι

57. Κλάιντ Ντρέξλερ

56. Ρέι Άλεν

55. Βινς Κάρτερ

54. Πολ Πιρς

53. Γκάρι Πέιτον

52. Τρέισι ΜακΓκρέιντι

51. Τζέιμς Ουόρθι

50. Ουες Ανσέλντ

49. Ρέτζι Μίλερ

48. Μπιλ Ουόλτον

47. Τζορτζ Γκέρβιν

46. Ντόνιμικ Ουίλκινς

45. Άντονι Ντέιβις

44. Έλβιν Ζέις

43. Ρικ Μπάρι

42. Ράσελ Ουέστμπρουκ

41. Μπομπ Κάζι

40. Κρις Πολ

39. Ουόλτ Φρέιζερ

38. Μπομπ Πετίτ

37. Πάτρικ Γιούιν

36. Κέβιν ΜακΧέιλ

35. Τζέισον Κιντ

34. Τζόρτζ Μίκαν

33. Τζον Χάβλιτσεκ

32. Τζέιμς Χάρντεν

31. Αϊζέια Τόμας

30. Στιβ Νας

29. Άλεν Άιβερσον

28. Τζον Στόκτον

27. Γιάννης Αντετοκούνμπο

26. Ντουέιν Ουέιντ

25. Καουάι Λέοναρντ

24. Ντέιβιντ Ρόμπινσον

23. Τσαρλς Μπάρκλεϊ

22. Έλτζιν Μπέιλορ

21. Σκότι Πίπεν

20. Κέβιν Γκαρνέτ

19. Ντιρκ Νοβίτσκι

18. Μόζες Μαλόουν

17. Καρλ Μαλόουν

16. Τζέρι Ουέστ

15. Τζούλιους Έρβινγκ

14. Κέβιν Ντουράντ

13. Στεφ Κάρι

12. Χακίμ Ολάζουον

11. Όσκαρ Ρόμπερτσον

Πηγή: Sport-fm