search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 22:04
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2020 17:03

Κ. Αγοραστός για επεισόδια στη Λάρισα: «Προκαλεί υποψίες η προσπάθεια ανθρώπων της συνοικίας να αμφισβητήσουν την δειγματοληψία»

15.05.2020 17:03
Κ. Αγοραστός για επεισόδια στη Λάρισα: «Προκαλεί υποψίες η προσπάθεια ανθρώπων της συνοικίας να αμφισβητήσουν την δειγματοληψία» - Media

 

Για τις εξελίξεις στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και την συνοικία Ρομά της περιοχής, όπου το μεσημέρι ομάδα κατοίκων προχώρησε σε επεισόδια, αμφισβητώντας την δειγματοληψία που έγινε σε κάποιους ανθρώπους, αναφέρθηκε σε δήλωση του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Ο κ. Αγοραστός σημείωσε ότι «η συμπεριφορά της ομάδας των Ρομά δεν ήταν η πρέπουσα», ενώ απαντώντας σε όλους αυτούς που αμφισβητούν την δειγματοληψία τόνισε ότι «το τεστ για τον έλεγχο του κορονοϊού είναι το PCR, το οποίο πραγματοποιείται από τον ΕΟΔΥ και από τα πιστοποιημένα ιδιωτικά κέντρα και όχι το τεστ αντισωμάτων το οποίο είναι για επιδημιολογική μελέτη».

Μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστός εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα σημερινά γεγονότα, τονίζοντας ότι «προκαλεί υποψίες η προσπάθεια ανθρώπων της συνοικίας που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την δειγματοληψία, πραγματοποιώντας τεστ αντισωμάτων».

Μιλώντας για το επιχειρησιακό σχέδιο ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι με βάση τις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας, θα υπάρξει αυστηρή επιτήρηση στις 22:00 με 6 το πρωί, στην συγκεκριμένη περιοχή υποστηρίζοντας ότι θα συνεχιστεί και η δειγματοληψία τις επόμενες ημέρες.

Αναφορικά με την προσπάθεια για την μεταφορά των 35 κρουσμάτων από την περιοχή της Νέας Σμύρνης στο Κέντρο Αποκατάστασης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας σημείωσε ότι θα γίνει προσπάθεια και αύριο, ώστε να οδηγηθούν στο Κέντρο για την προστασία αυτών των ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eu
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τα κόμματα κακοδιαχειρίστηκαν 1,5 εκατ. ευρώ στις ευρωεκλογές του 2024

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε επιβάτις του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό

tempi-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Εξοπλιστικών: «Ναι», με ευρεία πλειοψηφία, στην αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ

MITSOTAKIS-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στο Άμπου Ντάμπι για συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Katz
ΕΛΛΑΔΑ

Al Jazeera: Η Ελλάδα ξεκινά έρευνα σε βάρος του Ίσραελ Κατς μετά από καταγγελία του Ιδρύματος Hind Rajab

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 22:03
eu
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Τα κόμματα κακοδιαχειρίστηκαν 1,5 εκατ. ευρώ στις ευρωεκλογές του 2024

hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητούνται 82 επιβάτες αεροσκάφους στο οποίο επέβαινε επιβάτις του κρουαζιερόπλοιου που πέθανε από χανταϊό

tempi-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιτροπή Εξοπλιστικών: «Ναι», με ευρεία πλειοψηφία, στην αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ

1 / 3