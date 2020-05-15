Κ. Αγοραστός για επεισόδια στη Λάρισα: «Προκαλεί υποψίες η προσπάθεια ανθρώπων της συνοικίας να αμφισβητήσουν την δειγματοληψία»

Για τις εξελίξεις στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και την συνοικία Ρομά της περιοχής, όπου το μεσημέρι ομάδα κατοίκων προχώρησε σε επεισόδια, αμφισβητώντας την δειγματοληψία που έγινε σε κάποιους ανθρώπους, αναφέρθηκε σε δήλωση του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Ο κ. Αγοραστός σημείωσε ότι «η συμπεριφορά της ομάδας των Ρομά δεν ήταν η πρέπουσα», ενώ απαντώντας σε όλους αυτούς που αμφισβητούν την δειγματοληψία τόνισε ότι «το τεστ για τον έλεγχο του κορονοϊού είναι το PCR, το οποίο πραγματοποιείται από τον ΕΟΔΥ και από τα πιστοποιημένα ιδιωτικά κέντρα και όχι το τεστ αντισωμάτων το οποίο είναι για επιδημιολογική μελέτη».

Μεταξύ άλλων ο κ. Αγοραστός εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα σημερινά γεγονότα, τονίζοντας ότι «προκαλεί υποψίες η προσπάθεια ανθρώπων της συνοικίας που επιχείρησαν να αμφισβητήσουν την δειγματοληψία, πραγματοποιώντας τεστ αντισωμάτων».

Μιλώντας για το επιχειρησιακό σχέδιο ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι με βάση τις αποφάσεις της Πολιτικής Προστασίας, θα υπάρξει αυστηρή επιτήρηση στις 22:00 με 6 το πρωί, στην συγκεκριμένη περιοχή υποστηρίζοντας ότι θα συνεχιστεί και η δειγματοληψία τις επόμενες ημέρες.

Αναφορικά με την προσπάθεια για την μεταφορά των 35 κρουσμάτων από την περιοχή της Νέας Σμύρνης στο Κέντρο Αποκατάστασης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας σημείωσε ότι θα γίνει προσπάθεια και αύριο, ώστε να οδηγηθούν στο Κέντρο για την προστασία αυτών των ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ