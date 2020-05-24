Ρόδος: Μοίρασαν σε άπορους τυρί με ημερομηνία λήξης 2009

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Τυρί με ημερομηνία λήξης τον Νοέμβριο του… 2009 μοιράστηκε στους δικαιούχους του προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) στο νησί της Ρόδου τους προηγούμενους μήνες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του News 24/7 oι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, ο διαμοιρασμός του συγκεκριμένου τυριού έγινε τουλάχιστον δύο φορές, τον Οκτώβριο του 2019 και τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν το πανέμορφο νησί “κλείσει” λόγω του λοκντάουν που επιβλήθηκε για να περιοριστεί η εξάπλωση του κορονοϊού. Επίσης έλαβε χώρα διαμοιρασμός και τον Δεκέμβρη του 2019.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος στη Ρόδο (οι οποίοι λαμβάνουν τρόφιμα μετά από τηλεφωνική ειδοποίηση τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο) είναι περίπου 800, αριθμός αν μην τι άλλο σημαντικός. Ο διαμοιρασμός που έγινε στις 30 και στις 31 Οκτωβρίου του 2019 στο πάρκο Ροδίνι αλλά και σε άλλο γνωστό μέρος της Ρόδου περιελάμβανε και 1,7 τόνους τυροκομικά προϊόντα (φέτα και γραβιέρα).

Η γραβιέρα που μοιράστηκε είχε παρασκευαστεί από την εταιρία “Αφοί Κ. Γιαννούλη ΟΕ” που εδρεύει στα Χανιά της Κρήτης. Το εν λόγω τυρί είχε από την πρώτη στιγμή, όπως καταγγέλλουν δικαιούχοι, είχε δυσάρεστη γεύση, γι’ αυτό και ένας από τους καταγγέλλοντες επιχείρησε να αναζητήσει την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

Αφού ξεκόλλησε την ετικέτα η οποία ανέγραφε τα στοιχεία της αναδόχου εταιρίας που εδρεύει στο νησί της Ρόδου, διαπίστωσε ότι κάτω από την ετικέτα υπήρχε η ημερομηνία λήξης που ειδοποιούσε ότι το εν λόγω τυρί είχε λήξει από τον Νοέμβριο του 2009 (!), δηλαδή 10 χρόνια πριν.

Το ίδιο ακριβώς φαινόμενο παρατηρήθηκε και στο διαμοιρασμό που έλαβε χώρα στις 11 και στις 12 Φεβρουαρίου, πάλι στο πάρκο Ροδίνι. Κάτω από την ετικέτα που είχε την επωνυμία της αναδόχου εταιρίας, υπήρχε η ημερομηνία λήξης του Νοεμβρίου του 2009.

Οταν ένας από τους δικαιούχους ανέφερε το περιστατικό σε στελέχη του Δήμου της Ρόδου, πήρε την απάντηση ότι πρόκειται για την ημερομηνία παραγωγής και όχι λήξης.

Εν τέλει, ο Δήμος της Ρόδου που είναι υπεύθυνος για το διαμοιρασμό, έψαξε, ως όφειλε, πιο προσεκτικά το ζήτημα και από την ανάδοχο εταιρία στην οποία απευθύνθηκε έλαβε την απάντηση ότι απλώς είχε γίνει ένα λάθος στην ετικετοποίηση του προϊόντος και ότι τα τυριά ήταν απολύτως κατάλληλα προς βρώση.

Καλούσε δε όποιους από τους δικαιούχους το επιθυμούν να ανταλλάξουν το τυρί με νέο προϊόν από τις ίδιες εταιρίες, προφανώς για ψυχολογικούς λόγους αφού και το αρχικό προϊόν δεν είχε, όπως ισχυρίζονται, κάποιο πρόβλημα.

Το News 24/7 συνομίλησε με τον υπεύθυνο του διαμοιρασμού από πλευρά του Δήμου της Ρόδου, κ. Μωραϊτη ο οποίος τόνισε ότι “πράγματι ενημερωθήκαμε και εμείς ότι κάποια από τα τυριά είχαν ημερομηνία λήξης τον Νοέμβριο του 2009. Μας διαβεβαίωσαν ότι τα τυριά είναι φρέσκα και ότι απλώς είχε γίνει λάθος στις ετικέτες. Σε όσους μας έφεραν τα τυριά πίσω, τα αντικαταστήσαμε αμέσως. Απευθυνθήκαμε και στην ανάδοχο εταιρία η οποία είναι από τις καλύτερες του χώρου, πολύ γνωστή στη Ρόδο ακριβώς για να μην υπάρξουν ξανά τέτοιου είδους προβλήματα”.

Το Νews24/7 επικοινώνησε επίσης και με στέλεχος της εταιρίας “Αφοί Κ. Γιαννούλη ΟΕ” η οποία παρασκευάζει τις γραβιέρες. Δήλωσε έκπληκτος αλλά και μη ενήμερος για τα περιστατικά: “Ουδέποτε μας έχει συμβεί κάτι παρόμοιο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως έρευνα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Τα περιστατικά τα μαθαίνω από σας” ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιό του στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε.