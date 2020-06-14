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14.06.2020 05:55

Κόλαση φωτιάς στην Κίνα: Κατέρρευσαν σπίτια και εργοστάσια από έκρηξη βυτιοφόρου με LNG (Video)

14.06.2020 05:55
Κόλαση φωτιάς στην Κίνα: Κατέρρευσαν σπίτια και εργοστάσια από έκρηξη βυτιοφόρου με LNG (Video) - Media

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Τουλάχιστον δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη στο βυτίο φορτηγού που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο και κινείτο σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν σπίτια και εργοστάσια, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Συνολικά 172 άνθρωποι συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σήμερα, την επομένη της τραγωδίας αυτής κοντά στην πόλη Γουενλίνγκ, στην επαρχία Τζετζιάνγκ (ανατολικά), σύμφωνα με τις κινεζικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών. Οι 24 βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Βίντεο που μεταδόθηκε από κρατικά ΜΜΕ εικονίζει μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό ενώ ακούγονται κραυγές και φωνές κατοίκων.

Σε άλλο βίντεο, εικονίζονται μεγάλα συντρίμμια καθώς εκτοξεύονται στον αέρα προτού χτυπήσουν κτίρια σε μικρή απόσταση. Σε άλλο ένα βλέπει κανείς το κουφάρι του βυτιοφόρου και φορτηγά στα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε.

Πολλοί δρόμοι έκλεισαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα τροχαία είναι συχνά στην Κίνα. Κατά τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία, το 2015 έχασαν τη ζωή τους 58.000 άνθρωποι σε τέτοια συμβάντα. Οι παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι αθρόες και ενοχοποιούνται για σχεδόν το 90% των δυστυχημάτων που προκαλούν θανάτους ή τραυματισμούς.

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