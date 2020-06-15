ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:30
15.06.2020 13:51

Πόσοι ιπποπόταμοι χωράνε σε ένα μικρό νερόλακκο για να δροσιστούν; (Photos)

15.06.2020 13:51
Οι ιπποπόταμοι είναι ζώα κοινωνικά που ζουν σε αγέλες με πληθυσμό έως και 40 ζώα. Η διάρκεια ζωής τους είναι 40-50 έτη. Τα θηλυκά φτάνουν στη σεξουαλική ωρίμανση στα 5 με 6 χρόνια τους και έχουν κύηση διάρκειας 8 μηνών. 
Έχουν μήκος 3,5 μέτρα και 1,5 μέτρα ύψος. Οι αρσενικοί ιπποπόταμοι αυξάνουν διαρκώς σε μέγεθος σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ οι θηλυκοί φτάνουν στο μέγιστο βάρος τους γύρω στην ηλικία των 25 ετών. Τα θηλυκά, που δεν ξεπερνούν τον 500 κιλά σε βάρος, είναι μικρότερα από τα αρσενικά, τα οποία μπορούν να ζυγίζουν έως και 1600 κιλά. Παρά τον όγκο τους, οι ιπποπόταμοι τρέχουν γρηγορότερα από τον άνθρωπο.


Τα μάτια, τα αυτιά και τα ρουθούνια του ιπποπόταμου είναι τοποθετημένα ψηλά στο κρανίο του. Αυτό του επιτρέπει να περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας μισοβυθισμένος στα νερά τροπικών ποταμών, αποφεύγοντας τη ζέστη και τα ηλιακά εγκαύματα. Για επιπλέον προστασία από τον ήλιο, το δέρμα του εκκρίνει μια φυσική αντιηλιακή ουσία με αντιβακτηριακές ιδιότητες, που είναι κόκκινη στο χρώμα, και καμιά φορά αναφέρεται ως «ιδρώτας αίματος», αλλά δεν είναι ούτε αίμα, ούτε ιδρώτας.
Στην έρημο και γεμάτη ζέστη της Τανζανίας ο ερασιτέχνης φωτογράφος Μάρτιν Σάντζες απαθανάτισε μια εκπληκτική φωτογραφία. Περισσότεροι από 100 ιπποπόταμοι στριμώχνονται σε έναν από του λίγους νερόλακκους της περιοχής προκειμένου να ανακουφιστούν από τη ζέστη. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι βαμμένοι κόκκινοι αλλά αυτό δεν είναι το χρώμα τους αλλά η ουσία που εκκρίνουν και λειτουργεί σαν αντιηλιακό. 
 

ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 17:28
theodorikakos thessalia 99- n ew
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Έμπρακτη στήριξη του νέου παραγωγικού προτύπου στη Θεσσαλία με ενίσχυση της βιομηχανίας και της καινοτομίας

Ozgiour-Frehat
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Οζγκιούρ Φερχάτ – Έσπασε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ η Κασιμάτη, απείχε ο Μηταράκης

gerasimos papadopoulos 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό στη Σκιάθο: Οι προηγούμενοι ήταν προσεισμοί

