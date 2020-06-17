Νέος διευθυντής στο «Κόκκινο» ο Νίκος Ξυδάκης

Ο Νίκος Ξυδάκης αναλαμβάνει τις επόμενες ημέρες τη διεύθυνση του ραδιοφωνικού σταθμού «105.5 Στο Κόκκινο», στη θέση του Νίκου Σβέρκου.

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής και υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησε να αναλάβει το επόμενο διάστημα τη διεύθυνση του σταθμού δίνοντας έμφαση στην ενημέρωση.

Σύμφωνα με το e-tetradio.gr, o Νίκος Ξυδάκης είναι και έμπειρος συντάκτης (στα πολιτιστικά από τους κορυφαίους) ενώ διαθέτει και πολιτικό κριτήριο. Και μεγάλο ειδικό βάρος, εννοείται. Ο μέχρι τώρα διευθυντής του σταθμού, ο Νίκος Σβέρκος, θα γίνει διευθυντής στο ανανεωμένο site της «Αυγής».