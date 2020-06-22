ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας την Τρίτη 30/6 για τα βαρέα και ανθυγιεινά

Την κήρυξη τρίωρης στάσης εργασίας την Τρίτη 30 Ιουνίου, από τις 8:00 έως τις 11:00, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, με αφορμή την παράδοση του πορίσματος της Επιτροπής για την αναμόρφωση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλεί όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση που πραγματοποιείται την ίδια ημέρα, στις 8:30, στο υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι διεκδικήσεις είναι οι εξής:

«- Άμεση ρύθμιση, με οριστικό τρόπο τώρα, για την απρόσκοπτη καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος.

– Καμία περικοπή και υποβάθμιση στο ανθυγιεινό επίδομα, έτσι όπως χορηγείται σήμερα.

– Επέκταση του ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί.

– Επέκταση στους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου, όπως και στους μόνιμους δικαιούχους.

– Αναβάθμιση κατηγοριών από κατώτερη σε ανώτερη αιτιολογημένα, με αντίστοιχη αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος και επέκταση του θεσμού των ΒΑΕ στους εργαζόμενους του Δημοσίου.

– Πλήρης κάλυψη των εργασιακών χώρων του ελληνικού Δημοσίου με τους απαραίτητους γιατρούς εργασίας και εθνικούς υπεύθυνους ασφαλείας, καθώς και λήψη όλων των μέτρων, που απαιτούνται, για την ασφάλεια των εργαζομένων. Επέκταση της αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας στον δημόσιο τομέα».