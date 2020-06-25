Stalkers: Οι τακτικές τους και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματά τους

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Υπάρχουν 2 μορφές βίας. Η λεκτική και η ψυχολογική. Η δεύτερη σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ισάξια επώδυνη ή ακόμα και περισσότερο σε σχέση με την πρώτη γιατί βασίζεται μεταξύ άλλων στο φόβο του θύματος. Μία τέτοια ψυχολογική βία ασκούν οι stalkers.
Αν και δεν υπάρχει ακριβής ερμηνεία της λέξης stalking, μία μετάφραση που θα μπορούσε να δοθεί είναι η εξής: Σύμφωνα με το άρθρο του news4health.gr μία πράξη συμπεριφοράς που κατευθύνεται προς ένα άτομο και θα προκαλούσε φόνο σε ένα λογικό άνθρωπο.
Θύματα Stalking
Σύμφωνα με το το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης για το Stalking (SPARC) εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ, 6-7,5 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα παρενόχλησης μέσω παρακολούθησης σε διάστημα ενός χρόνου. Σχεδόν 1/6 γυναίκες και 1/17 άντρες έχουν βιώσει κάτι τέτοιο σε κάποιο σημείο της ζωής τους.
Αν με τον όρο stalking, συνυπολογίσουμε τους ανθρώπους που έχουν νιώσει από λίγο έως πολύ φόβο, τότε το φαινόμενο αυτό συναντάται ακόμα πιο συχνά (1/4 γυναίκες, 1/13 άντρες). Περίπου οι μισοί από τα θύματα ανέφεραν ότι αυτό τους συνέβη πριν την ηλικία των 25. Για την ακρίβεια, άτομα 18-24 ετών πέφτουν συχνότερα θύματα
Ας σημειωθεί ότι τα περισσότερα θύματα stalking παρακολουθούνται από άτομα που γνωρίζουν.
Τακτικές Stalkers
Οι stalkers χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές όπως:
Επιπτώσεις stalking στα θύματα
Θύτες
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