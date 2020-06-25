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25.06.2020 15:54

Stalkers: Οι τακτικές τους και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματά τους

25.06.2020 15:54
Stalkers: Οι τακτικές τους και οι ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματά τους - Media

 

Υπάρχουν 2 μορφές βίας. Η λεκτική και η ψυχολογική. Η δεύτερη σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ισάξια επώδυνη ή ακόμα και περισσότερο σε σχέση με την πρώτη γιατί βασίζεται μεταξύ άλλων στο φόβο του θύματος. Μία τέτοια ψυχολογική βία ασκούν οι stalkers.

Αν και δεν υπάρχει ακριβής ερμηνεία της λέξης stalking, μία μετάφραση που θα μπορούσε να δοθεί είναι η εξής: Σύμφωνα με το άρθρο του news4health.gr μία πράξη συμπεριφοράς που κατευθύνεται προς ένα άτομο και θα προκαλούσε φόνο σε ένα λογικό άνθρωπο.

Θύματα Stalking

Σύμφωνα με το το Αμερικανικό Κέντρο Πρόληψης & Ενημέρωσης για το Stalking (SPARC) εκτιμάται ότι στις ΗΠΑ, 6-7,5 εκατομμύρια άνθρωποι πέφτουν θύματα παρενόχλησης μέσω παρακολούθησης σε διάστημα ενός χρόνου. Σχεδόν 1/6 γυναίκες και 1/17 άντρες έχουν βιώσει κάτι τέτοιο σε κάποιο σημείο της ζωής τους.

Αν με τον όρο stalking, συνυπολογίσουμε τους ανθρώπους που έχουν νιώσει από λίγο έως πολύ φόβο, τότε το φαινόμενο αυτό συναντάται ακόμα πιο συχνά (1/4 γυναίκες, 1/13 άντρες). Περίπου οι μισοί από τα θύματα ανέφεραν ότι αυτό τους συνέβη πριν την ηλικία των 25. Για την ακρίβεια, άτομα 18-24 ετών πέφτουν συχνότερα θύματα

Ας σημειωθεί ότι τα περισσότερα θύματα stalking παρακολουθούνται από άτομα που γνωρίζουν.

Τακτικές Stalkers

Οι stalkers χρησιμοποιούν διάφορες τακτικές όπως:

  • Ο θύτης προσεγγίζει το θύμα ή εμφανίζεται μπροστά του όταν δεν το θέλει
  • Ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις ή ανεπιθύμητα μηνύματα
  • Ο θύτης παρακολουθεί ή ακολουθεί το θύμα από απόσταση ή το κατασκοπεύει με ακουστική συσκευή, κάμερα ή GPS.

Επιπτώσεις stalking στα θύματα

  • 46% των θυμάτων φοβούνται γιατί δε γνωρίζουν τι θα συμβεί αυτό
  • 29% φοβούνται ότι αυτή η κατάσταση δε θα σταματήσει ποτέ
  • 1/8 θύματα stalking που εργάζονται χάνουν χρόνο από τη δουλειά τους ως επίπτωση της θυματοποίησης τους και περισσότεροι από τους μισούς χάνουν 5 μέρες ή περισσότερο
  • 1/7 μετακομίζουν επειδή φοβούνται
  • Τα θύματα υποφέρουν περισσότερο από υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, άγχους, αϋπνίας και κοινωνικής δυσλειτουργίας στο γενικό πληθυσμό.

Θύτες

  • 2/3 stalkers παρακολουθούν τα θύματά τους τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα, πολλοί το κάνουν καθημερινά,
  • 78% των stalkers χρησιμοποιούν παραπάνω από μία μέθοδο προσέγγισης
  • Όπλα χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν ή να προκαλέσουν κακό σε 1/5 περιπτώσεις
  • Σχεδόν το 1/3 των stalkers το έχουν κάνει ξανά
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