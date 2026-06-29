Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

Χρόνια πολλά στη μικρή του κόρη Δάφνη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανάλογη κίνηση και από τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε για τα γενέθλιά της κόρης του μια τρυφερή ανάρτηση, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από μια κοινή τους φωτογραφία..

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά αγαπημένη μου!!», έγραψε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά τoυ.

Ακολούθησε ανάρτηση της Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη που με την σειρά της ευχήθηκε στην κόρη της.

«Χρόνια πολλά, λουλούδι μου! Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία με τη Δάφνη να είναι σε μικρή ηλικία.

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες είχε τα γενέθλιά της και η Σοφία Μητσοτάκη.

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