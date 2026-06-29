search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.06.2026 13:25

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

29.06.2026 13:25
sofia new

Χρόνια πολλά στη μικρή του κόρη Δάφνη που έχει σήμερα τα γενέθλιά της ευχήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανάλογη κίνηση και από τη Μαρέβα Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε για τα γενέθλιά της κόρης του μια τρυφερή ανάρτηση, η οποία μάλιστα συνοδεύεται από μια κοινή τους φωτογραφία..

«Πολλά γενέθλια κάθε Ιούνιο! Χρόνια πολλά αγαπημένη μου!!», έγραψε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά τoυ.

Ακολούθησε ανάρτηση της Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη που με την σειρά της ευχήθηκε στην κόρη της.

«Χρόνια πολλά, λουλούδι μου! Σ’ αγαπώ πολύ», έγραψε ανεβάζοντας μια κοινή τους φωτογραφία με τη Δάφνη να είναι σε μικρή ηλικία.

Να σημειωθεί ότι πριν από λίγες ημέρες είχε τα γενέθλιά της και η Σοφία Μητσοτάκη.

Διαβάστε επίσης

Κωνσταντοπούλου: Στο Μάτι ο Τσίπρας έδειξε ότι είναι βαρύτατα ανήθικος και αδίστακτος

Κανέλλη: Ο Τσίπρας κυβέρνησε με τον Καμμένο, πώς θα το παίξει τώρα αγνό παρθένο μαλλί;

Ο Φεύγας της ΝΔ ζητά κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και επιστροφή Σαμαρά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

sofia new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβα στην κόρη τους Δάφνη για τα γενέθλιά της

ellinikos-kosmos
ADVERTORIAL

Καλοκαίρι στην πόλη – Η γιορτή του καλοκαιριού είναι στον «Ελληνικό Κόσμο»!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apostolos-tsitsipas
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.06.2026 13:47
TomVerlaine
ΜΟΥΣΙΚΗ

Πωλείται η τεράστια, προσωπική συλλογή δίσκων του Tom Verlaine των Television

xiarcho-new
LIFESTYLE

Τάσος Ξιαρχό: «Είμαι ένας νέος Φωκάς Ευαγγελινός» (Video)

kallithea-fotia-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Καλλιθέα: Πήρε εξιτήριο η 75χρονη που έκανε… άλμα στο κενό – «Να είναι καλά τα παιδιά» (Video)

1 / 3