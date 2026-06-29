Κανέλλη: Ο Τσίπρας κυβέρνησε με τον Καμμένο, πώς θα το παίξει τώρα αγνό παρθένο μαλλί;

Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα θυμίζοντας ότι κυβέρνησε με τον Πάνο Καμμένο και «τώρα το παίζει αγνό παρθένο μαλλί» και αναρωτώμενη «είναι ανανέωση να πετάς τους συνεργάτες σου σαν τη μύγα από το γιαούρτι;» άσκησε το πρωί της Δευτέρας η Λιάνα Κανέλλη.

«Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, δηλαδή έχεις την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την ακροδεξιά, τον νταμπλά που πάθανε όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως αριστερό και κυβερνώσα αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο κεφάλι ένας Καμμένος και μένουν ξεροί λίγες ημέρες μετά τις εκλογές.

Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση; Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο.

Αυτά που μειώνουν τα συμπτώματα.

Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού ο 50αρης είναι ο νέος της εποχής, θα μας πάρουν με τις ντομάτες.

Έφτυσε όπως πετάς τη μύγα από το γιαούρτι τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, όπως τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση; Θα τρελαθώ» είπε η κυρία Κανέλλη στο MEGA.

Η Λιάνα Κανέλλη αναφέρθηκε και στο όνομα ΕΛΑΣ που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα του και είπε «φτιάχνεις ένα Τσιπρ-ΕΛΑΣ, παίρνεις το ΕΛΑΣ και το Τσίπρας και λες ότι όλα είναι ανανεωμένα.

Αν δεν το πω θα μπερδέψω τη Δημογλίδου που δεν μου φταίει σε τίποτα η γυναίκα με την αντάρτισσα που είναι στα βουνά; Κι εγώ αν βγάλω εγώ και σκοτώσω 3 ντόρο θα κάνω, τι σημαίνει αυτό;» αναρωτήθηκε η βουλευτής του ΚΚΕ

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