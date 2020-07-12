Βουλγαρία: Κλιμακώνεται η πολιτική κρίση, ο Πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ απαιτεί την παραίτηση της κυβέρνησης

Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ απαίτησε χθες Σάββατο την παραίτηση της κυβέρνησης και του γενικού εισαγγελέα της χώρας της Βαλκανικής, καταγγέλλοντας τον «μαφιόζικο χαρακτήρα» της, κάτι που ο πρωθυπουργός Μπόικο Μπορίσοφ απέρριψε ξερά, καθώς η πολιτική σύγκρουση μοιάζει να βαθαίνει όλο και περισσότερο, εν μέσω διαδηλώσεων υποστηρικτών και των δύο πλευρών και επεισοδίων για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Ο Ράντεφ, προσκείμενος στο αντιπολιτευόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα, τόνισε ότι οι πολίτες διαδηλώνουν εναντίον της διαφθοράς, της καλλιέργειας κλίματος φόβου και των πιέσεων σε βάρος του από τον γενικό εισαγγελέα.

Σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα GERB, υποστηρικτές του προέδρου προκάλεσαν επεισόδια στις διαδηλώσεις της Παρασκευής, πετώντας μπουκάλια εναντίον αστυνομικών και τραυματίζοντας τρεις. Έγιναν 18 συλλήψεις. Από την άλλη, διαδηλωτές που τάσσονται υπέρ του αρχηγού του βουλγαρικού κράτους κατήγγειλαν την αστυνομική βία, καθώς δύο νεαροί που τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδια συνεχίζουν να νοσηλεύονται.

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις διαμαρτύρονται για τους τοξικούς δεσμούς ανάμεσα στην κυβερνώσα ελίτ και την ολιγαρχία.

Κήρυξη πολέμου

Έναυσμα της κλιμάκωσης της πολιτικής στη Βουλγαρία ήταν οι -άνευ προηγουμένου- έρευνες στην έδρα της βουλγαρικής προεδρίας την Πέμπτη, κατ’ εντολή της εισαγγελίας, η οποία έχει εργαλειοποιηθεί, κατά τον Πρόεδρο Ράντεφ, από τον πρωθυπουργό Μπορίσοφ.

«Υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση: η κυβέρνηση και ο γενικός εισαγγελέας να παραιτηθούν», έκρινε ο Ράντεφ κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος. «Η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αυτούς δεν μπορεί να αποκατασταθεί έπειτα από όλη αυτή τη βία και τη χειραγώγηση».

Δύο σύμβουλοι της προεδρίας συνελήφθησαν την Πέμπτη στα σπίτια τους και ερευνήθηκαν τα γραφεία τους στο κτίριο της προεδρίας. Σε βάρος του ενός ασκήθηκε δίωξη για «αθέμιτη χρήση επιρροής έναντι ανταλλάγματος» καθώς φέρεται να λειτούργησε ως ενδιάμεσος ανάμεσα στον πρόεδρο κι έναν τοξικό επιχειρηματία, ενώ ο δεύτερος κατηγορείται πως είχε παράνομα στην κατοχή του έγγραφα της υπηρεσίας πληροφοριών.

Τα γεγονότα έβγαλαν στους δρόμους της Σόφιας χιλιάδες διαδηλωτές, που καταγγέλλουν τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση ότι επιτίθενται στο περιβάλλον του προέδρου για λογαριασμό της ολιγαρχίας. Η αντιπολίτευση και προσωπικά ο πρόεδρος Ράντεφ εξέλαβαν τις έρευνες και τις συλλήψεις ως κήρυξη πολέμου.

«Ο μαφιόζικος χαρακτήρας της κυβέρνησης» των συντηρητικών του Μπόικο Μπορίσοφ «ώθησε Βούλγαρους όλων των ηλικιών και πολιτικών τάσεων να απαιτήσουν την τήρηση του νόμου», είπε ο Ράντεφ.

Ο γενικός εισαγγελέας Ιβάν Γκέσεφ κατηγόρησε από την πλευρά του τον Ράντεφ για αντισυνταγματική συμπεριφορά, επισημαίνοντας μέσω Twitter ότι παραβιάζει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ασκώντας πίεση στην εισαγγελία.

Ο Ράντεφ κάλεσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τους διαδηλωτές να διώξουν τους «μαφιόζους» από την κυβέρνηση και την εισαγγελία, καταγγέλλοντας «εκβίαση» αλλά και καταπάτηση «του τεκμηρίου της αθωότητας».

«Έχει δημιουργηθεί εθνική συναίνεση εναντίον της μαφίας. Η Ευρώπη δεν έχει το δικαίωμα να αποστρέφει το βλέμμα της από τη Βουλγαρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη μια δημοκρατική Βουλγαρία», σύμφωνα με τον Ράντεφ.

«Φρικτοί μήνες»

Και χθες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, για τρίτη συναπτή ημέρα παραλύοντας την κυκλοφορία των αυτοκινήτων σε μείζονες οδικούς άξονες της πρωτεύουσας. Φώναζαν συνθήματα όπως «μαφία», «δολοφόνοι» και «παραιτηθείτε», απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση.

Ο Μπορίσοφ, η εντολή του οποίου εκπνέει τον Μάρτιο, απέρριψε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. «Θα παραμείνουμε στην εξουσία, διότι οι ζημιές θα είναι πολύ μεγαλύτερες εάν την καταλάμβαναν αυτοί», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, προφανώς αναφερόμενος στους Σοσιαλιστές, προειδοποιώντας εναντίον του κινδύνου «αιματοχυσίας».

«Έχουμε φρικτούς μήνες μπροστά μας: εξαιτίας του κορονοϊού, αναμένεται πτώση του ΑΕΠ κατά 10%, τα εισοδήματα θα μειωθούν δραματικά», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι χρειάζεται ενότητα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που περιμένουν τη φτωχότερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Μπορίσοφ, η τρίτη κυβέρνηση του οποίου ανέλαβε την εξουσία το 2017, επαίρεται για την κατασκευή νέων δρόμων, την αύξηση των εισοδημάτων, διότι οδήγησε τη χώρα του στην «αίθουσα αναμονής» της ευρωζώνης.

«Έχουμε ήδη κάνει πάρα πολλά, έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες, τίποτε δεν μας κρατάει στην εξουσία παρά η συναίσθηση της ευθύνης μας», τόνισε ο βούλγαρος πρωθυπουργός.

Το GERB, που παραμένει το ισχυρότερο κόμμα στη χώρα κατά δημοσκοπήσεις, κατηγορεί τον πρόεδρο Ράντεφ πως επιδίωκε εξαρχής να προκαλέσει πολιτική κρίση.

Η Βουλγαρία, η οποία έγινε μέλος της ΕΕ το 2007, ανακαλείται συχνά στην τάξη από τις Βρυξέλλες για την αναποτελεσματικότητά της στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Το κράτος των 7 εκατομμυρίων κατοίκων κατατάσσεται τελευταίο μεταξύ των 27 στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς, η οποία χαρακτηρίζεται ενδημική από πολλούς στη χώρα.