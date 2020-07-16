search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 13:00
16.07.2020 13:26

Εγκαίνια της Έκθεσης «Δέηση» στο Μουσείο Κώστα Τσόκλη στην Τήνο (Photos)

Με παρόντες τον Δήμαρχο Τήνου, κ. Γιάννη Σιώτο, την Έπαρχο Τήνου κα Νατάσα Δεληγιάννη Άσπρου, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Μανώλη Σόχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλιου κ. Πέτρο Μαρκουιζο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Κώστας Τσόκλης στην Τήνο τα εγκαίνια της έκθεσης «Δέηση».
 
Αφού ξεναγήθηκαν στη νέα έκθεση «Δέηση» από τη διευθύντρια του Μουσείου, Χρυσάνθη Κουτσουράκη, ο Τσόκλης μοιράστηκε μαζί τους κάποιες σκέψεις:
Οι Κινέζοι λένε: “Όταν έχεις χρήματα για δύο ψωμιά, αγόρασε ένα ψωμί κι ένα τριαντάφυλλο”.
 
Εμείς είμαστε το τριαντάφυλλο. (Kαι όταν λέω εμείς, εννοώ όλο τον πνευματικό και καλλιτεχνικό κόσμο της ανθρωπότητας). Εσείς ξέρετε τι χρήματα έχετε και πώς να τα διαθέσετε. (Και όταν λέω εσείς, εννοώ την κοινότητα, αλλά και τον καθένα από εμάς).
 
Ο Χριστός είπε: “Ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος”.
 
Εμείς είμαστε εκείνο που δικαιώνει την ουσία του ανθρώπου και τον ξεχωρίζει από τα άλλα έμψυχα όντα, το συμπλήρωμα δηλαδή του άρτου. Εσείς μπορείτε να επωφεληθείτε από την προσφορά μας, εάν θέλετε (και όταν λέω εσείς εννοώ την κοινότητα και τον καθένα από εμάς).
 
Χαίρομαι που σήμερα σας βλέπω εδώ, γιατί με την παρουσία σας εμψυχώνετε την προσπάθειά μας να συμβάλλουμε κι εμείς, (στα μέτρα μας), ώστε η Τήνος, (το νησί της Παναγίας), να παραμείνει νησί της ομορφιάς και της Τέχνης και όχι μόνο της ηλιοθεραπείας, του αέρα και του φαγητού.
 
Μην παραβλέπουμε ότι και αυτόν τον τομέα (του πνεύματος και της τέχνης δηλαδή) τον διεκδικούν και τα δύο κοντινά μας νησιά, Άνδρος και Σύρος, με θαυμάσια μουσεία και θέατρα και υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές εκδηλώσεις κάθε χρόνο και όχι μόνο με λαϊκά πανηγύρια.
Θα ‘ταν άδικο, νομίζω, η Τήνος, (το νησί που γέννησε τους πιο σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες του περασμένου αιώνα) να παραμεληθεί στο χώρο του πολιτισμού χάρη του άμεσου κέρδους, το οποίο, αν δεν είναι για να ανεβάσει το πολιτιστικό επίπεδο των ωφελουμένων, είναι άχρηστο και συχνά φθοροποιό.
 
Ο Γύζης, ο Χαλεπάς και ο Λύτρας δεν έκαναν λαϊκή Τέχνη, (δηλαδή αναμνηστικά αντικείμενα για τουρίστες). Έκαναν τέχνη. Εγώ, όπως εκείνοι, για αυτό το σκοπό και μ’ αυτό τον στόχο δούλεψα στη ζωή μου. Και τα κέρδη μου, υλικά και ηθικά
τα προσφέρω σ’ αυτό το νησί, χωρίς να αποβλέπω σε κανένα κέρδος, σε καμία ευγνωμοσύνη, σε καμία τιμή. Ελπίζω μόνο στο σεβασμό για την προσπάθειά μας και στη συνεργασία σας.
 
Ότι είναι δικό μου, είναι εν δυνάμει δικό σας.
 
Όμως μην ψάχνετε τους λόγους αυτής της προσφοράς. Ας πούμε απλώς πως κάθε άνθρωπος κάπου γεννιέται και κάπου πεθαίνει. Η επιλογή δεν είναι ποτέ δική του.
 
Άκουσα όμως κι αυτό: Ότι φέτος καλό θα ήταν να μην γίνει Φεστιβάλ, ώστε ο κόσμος αντί να πηγαίνει σε πολιτιστικές εκδηλώσεις να πηγαίνει στα εστιατόρια και στις ταβέρνες για να στηρίξει την οικονομία του τόπου.
 
Να βγάλει δηλαδή τα λεφτά από τη μια τσέπη και να τα βάλει στην άλλη, αν δεν προέρχονται από το εξωτερικό, δηλαδή από αλλοδαπούς επισκέπτες. Δεν θα θελα να το πιστέψω.
 
Θα είναι μάλλον διαδόσεις. Μάλλον εξαιτίας του κορονοϊού θα το είπε κάποιος, και καλά έκανε. Γιατί πρώτα η ζωή και μετά η φιλοσοφία.
 
Αλλιώς θα ‘ταν ακατανόητο.
 
Γιατί δεν είναι ποτέ δυνατόν να ειπωθεί τέτοιος λόγος από Έλληνα για την Ελλάδα, μια χώρα που το μόνο που την σώζει ακόμα είναι ο πολιτισμός και η ομορφιά της και όχι ο πλούτος, όχι η δύναμη, όχι η βιομηχανία της, όχι το ερευνητικό της έργο, όχι η γεωργία της και προ πάντων όχι οι πολιτικοί της ηγέτες που προσπαθούν ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου, προς διευκόλυνση του έργου εκείνων που επιβουλεύονται τη χώρα μας.
 
Πηγή: tinos24
