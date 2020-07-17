ΗΔΙΚΑ: Πότε ξεκινούν οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο ρεύματος

Μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων και τυχόν παράτασής τους και της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, “Οι αιτήσεις του ΚΟΤ και του Μητρώου Ευάλωτων Πελατών βάσει της φορολογικής δήλωσης 2020 (εισοδήματα, ακίνητη περιουσία και σύνθεση νοικοκυριού 2019) θα ξεκινήσουν μετά τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων έτους 2020 και τυχόν παράτασής τους, καθώς και της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ. Η ακριβής ημερομηνία των νέων αιτήσεων θα ανακοινωθεί στη σελίδα της ΗΔΙΚΑ καθώς και στα μέσα ενημέρωσης”.

Για να ενημερωθεί κανείς εάν είναι δικαιούχος του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή αν μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

Βήμα 1. Με την είσοδό του στο σύστημα θα του ζητηθεί να επιβεβαιώσει τον ΑΜΚΑ του και να συναινέσει στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά του, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων του).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση του, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλει να κάνει αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχει εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό του έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών του Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού του, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστεί κάποιος δικαιούχος θα πρέπει να πατήσει το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροί τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.