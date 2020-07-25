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Ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα, Τοτό Μαρτέλο, δήλωσε σήμερα ότι αν η κυβέρνηση Κόντε δεν κηρύξει άμεσα το νησί του σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα το κάνει ο ίδιος, διότι πλέον, δεν μπορεί να διαχειριστεί την υπερβολική πίεση που δέχεται η περιοχή του.

Στο κέντρο προσωρινής παραμονής μεταναστών βρίσκονται – σήμερα – συνολικά περίπου χίλιοι μετανάστες, ενώ η χωρητικότητά, επισήμως, δεν ξεπερνά τους εκατό.

Τις τελευταίες ημέρες αφίχθηκαν στο μικρό αυτό ιταλικό νησί εκατοντάδες μετανάστες από την Τυνησία, με πολύ μικρά πλεούμενα. Μόνο την περασμένη νύχτα, έφτασαν διακόσιοι τρεις άνθρωποι, που επέβαιναν σε επτά μικρά αλιευτικά σκάφη. Η ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να τους μεταφέρει σε μεγαλύτερα κέντρα, στη Σικελία, αλλά στο μεταξύ καταγράφονται νέες αφίξεις.

Όλοι οι μετανάστες και πρόσφυγες υποβάλλονται σε τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού. Όπως μεταδίδουν, όμως, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λόγω της υπερβολικής πίεσης που δέχεται η Λαμπεντούζα, οι αστυνομικοί σήμερα δυσκολεύονται να προχωρήσουν στην ταυτοποίηση των αφιχθέντων.