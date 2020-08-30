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Περίπου 450 μετανάστες που επέβαιναν σε ένα παλιό αλιευτικό αποβιβάστηκαν τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο νησί Λαμπεντούζα, στη νότια Ιταλία, μετέδωσαν ιταλικά πρακτορεία.

Το πλοιάριο, που είχε εντοπιστεί στα ανοικτά της Λαμπεντούζα και κινδύνευε να βυθιστεί λόγω των ισχυρών ανέμων, συνόδευσε το ιταλικό λιμενικό και η αστυνομία ως το νησί, διευκρίνισε το Ansa.

Οι μετανάστες, η εθνικότητα των οποίων δεν είναι γνωστή, αποβιβάστηκαν σε μικρές ομάδες και ελέγχθηκε η θερμοκρασία τους προτού οδηγηθούν σε κέντρο υποδοχής του νησιού, στο οποίο πλέον βρίσκονται 1.500 μετανάστες, πολλοί περισσότεροι από όσους μπορεί να υποδεχθεί.

Από την Παρασκευή περίπου 30 μικρά πλοιάρια, κυρίως προερχόμενα από τις ακτές της Τυνησίας, έφτασαν στη Λαμπεντούζα με περίπου 500 μετανάστες, σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο.

Το ιταλικό λιμενικό μετέφερε στο νησί και 49 μετανάστες –κυρίως γυναίκες και παιδιά—από το διασωστικό πλοίο Louise Michel.

«Η Λαμπεντούζα δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Είτε η κυβέρνηση θα λάβει άμεσες αποφάσεις ή το νησί θα απεργήσει. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την έκτακτη κατάσταση, η οποία πλέον είναι πραγματικά ανυπόφορη», τόνισε ο δήμαρχος της Λαμπεντούζα Τοτό Μαρτέλο.

ΑΠΕ