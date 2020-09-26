Του ασκήθηκε δίωξη μετά από αρνητικό σχόλιό του στο Tripadvisor

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Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ενός Αμερικανού υπηκόου στην Ταϊλάνδη, αφού ανήρτησε ένα αρνητικό σχόλιο στον ιστότοπο Tripadvisor κατά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η διεύθυνση του οποίου κατέθεσε μήνυση εναντίον του, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της χώρας.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Ουέσλι Μπέρνς, κάτοικος της Ταϊλάνδης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως 2 έτη.

Παρά την επιδημία του νέου κορονοϊού, που έπληξε σφόδρα τον τουρισμό, οι Ταϊλανδοί και οι ξένοι υπήκοοι συνεχίζουν να παραθερίζουν στα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, που έχουν σχεδόν αδειάσει, όπως το νησί Κο Τσανγκ, διάσημο για τις παραλίες του και τα τιρκουάζ νερά του.

Σε μια πρόσφατη διαμονή του στο συγκρότημα Sea View Resort, που βρίσκεται σε αυτό το νησί, ο Ουέσλι Μπερνς απογοητεύτηκε από την υποδοχή που του επιφύλαξαν και το γνωστοποίησε αυτό στο Tripadvisor.

Σε ένα σχόλιό του, έγραψε ότι το προσωπικό ήταν «ψυχρό» και αντιδρούσε «σαν να μην ήθελε να βλέπει κανέναν» εκεί.

Η διεύθυνση του συγκροτήματος κατέθεσε μήνυση εναντίον του έπειτα από το συγκεκριμένο σχόλιο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνταγματάρχης Ταναπόν Ταεμσάρα, της αστυνομίας του Κο Τσανγκ. Ο Μπερνς ετέθη για σύντομο χρονικό διάστημα υπό κράτηση και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Η νομοθεσία στην Ταϊλάνδη για συκοφαντική δυσφήμιση προβλέπει ανώτατη ποινή 2 ετών κάθειρξης και πρόστιμο 6.300 αμερικανικών δολαρίων.