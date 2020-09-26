search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:24
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2020 12:37

Του ασκήθηκε δίωξη μετά από αρνητικό σχόλιό του στο Tripadvisor

26.09.2020 12:37
Του ασκήθηκε δίωξη μετά από αρνητικό σχόλιό του στο Tripadvisor - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

 

Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος ενός Αμερικανού υπηκόου στην Ταϊλάνδη, αφού ανήρτησε ένα αρνητικό σχόλιο στον ιστότοπο Tripadvisor κατά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, η διεύθυνση του οποίου κατέθεσε μήνυση εναντίον του, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές της χώρας.

Εάν κριθεί ένοχος, ο Ουέσλι Μπέρνς, κάτοικος της Ταϊλάνδης, θα βρεθεί αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως 2 έτη.

Παρά την επιδημία του νέου κορονοϊού, που έπληξε σφόδρα τον τουρισμό, οι Ταϊλανδοί και οι ξένοι υπήκοοι συνεχίζουν να παραθερίζουν στα παραθαλάσσια θέρετρα της χώρας, που έχουν σχεδόν αδειάσει, όπως το νησί Κο Τσανγκ, διάσημο για τις παραλίες του και τα τιρκουάζ νερά του.

Σε μια πρόσφατη διαμονή του στο συγκρότημα Sea View Resort, που βρίσκεται σε αυτό το νησί, ο Ουέσλι Μπερνς απογοητεύτηκε από την υποδοχή που του επιφύλαξαν και το γνωστοποίησε αυτό στο Tripadvisor.

Σε ένα σχόλιό του, έγραψε ότι το προσωπικό ήταν «ψυχρό» και αντιδρούσε «σαν να μην ήθελε να βλέπει κανέναν» εκεί.

Η διεύθυνση του συγκροτήματος κατέθεσε μήνυση εναντίον του έπειτα από το συγκεκριμένο σχόλιο, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο συνταγματάρχης Ταναπόν Ταεμσάρα, της αστυνομίας του Κο Τσανγκ. Ο Μπερνς ετέθη για σύντομο χρονικό διάστημα υπό κράτηση και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Η νομοθεσία στην Ταϊλάνδη για συκοφαντική δυσφήμιση προβλέπει ανώτατη ποινή 2 ετών κάθειρξης και πρόστιμο 6.300 αμερικανικών δολαρίων.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MagentaPay_1
ADVERTORIAL

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

AFTIINIXTAMENI
ADVERTORIAL

Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

MYLONAKIS VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

mazonakis giatroi thanatos – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο Δικαστικό Συμβούλιο προσφεύγουν οι δύο γιατροί για την προσωρινή κράτηση

plevrissymfonia4
ADVERTORIAL

Συμφωνίες – Πλαίσιο ύψους 137,1 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση και λειτουργία των δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

uss abraham lincoln (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Το USS Abraham Lincoln επιστρέφει στις ΗΠΑ «λαβωμένο» – Ο μεγάλος πονοκέφαλος για το αμερικανικό Ναυτικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 14:23
MagentaPay_1
ADVERTORIAL

Το payzy έγινε Magenta Pay: 1% cashback σε coins σε κάθε συναλλαγή και ακόμα περισσότερα προνόμια

AFTIINIXTAMENI
ADVERTORIAL

Η μεγάλη επιτυχία του ΚΘΒΕ «Αυτή η νύχτα μένει» έρχεται στην Αθήνα

MYLONAKIS VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Γιώργος Μυλωνάκης – Το «σιδερένιος» του Μητσοτάκη

1 / 3