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Εβδομήντα άνθρωποι που επιβαίνουν σε πλεούμενο σε μικρή απόσταση από το ιταλικό νησί της Λαμπεντούζα κινδυνεύουν να πνιγούν, σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης των θαλάσσιων ροών και σήμανσης συναγερμού Alarm Phone

Στο πλεούμενο, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχει δημιουργηθεί μεγάλη οπή, από την οποία εδώ και αρκετή ώρα μπαίνει νερό. Στους επιβαίνοντες συγκαταλέγονται, σύμφωνα με την τηλεόραση της Rai, πολλές γυναίκες και παιδιά. Αναμένεται άμεση κινητοποίηση της ιταλικής ακτοφυλακής για την διάσωση των ναυαγών.