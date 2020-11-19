Από παίκτρια του «Shopping Star» δασκάλα στην τηλεκπαίδευση της ΕΡΤ (Video)

Viral έχει γίνει η 32χρονη δασκάλα, η «κυρία Σοφία» όπως συστήθηκε στους μικρούς μαθητές, που παρουσίασε τα μαθήματα της τηλεκπαίδευσης στην ΕΡΤ.

Κι αυτό γιατί η δασκάλα με το όνομα Σοφία Γεωργανά, συμμετείχε πρόσφατα στο «Shopping Star» του STAR.

Την περασμένη Δευτέρα η εκπαιδευτικός είδε και πάλι τον εαυτό της στην τηλεόραση, αυτήν τη φορά στα πλαίσια.. της διδασκαλίας για τον τονισμό στην πρώτη τάξη του δημοτικού στην ΕΡΤ 2. Μάλιστα, φορούσε το ίδιο πουκάμισο που παρουσίασε και στο «Shopping Star» ως ένα από τα αγαπημένα της ρούχα.

«Πολύ ωραίο το μαλλί και φανταστικό το μακιγιάζ. Μου αρέσει πάρα πολύ το σακάκι και το χρώμα. Πολύ ωραίο το πουκάμισο, ωραία και η παντελόνα. Αρχικά η ζώνη φαίνεται ωραία αλλά σε συνδυασμό με την τσάντα κάνει too much. Πολύ ωραία τα sneakers», της είχε σχολιάσει η Βίκυ Καγιά, ωστόσο η κυρία Σοφία δεν στέφθηκε νικήτρια.

Το επεισόδιο του Shopping Star με την 32χρονη δασκάλα προβλήθηκε πριν από δύο εβδομάδες

