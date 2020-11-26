Διαβατά: Μοτοσικλετιστής συγκρούστηκε με βυτιοφόρο (Video)

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Eνα τρομακτικό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Τετάρτης στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Τροχαίο που είναι διδακτικό σε ότι αφορά τόσο την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όσο και τα μέτρα αυτοπροστασίας όπως κράνος κλπ που πρέπει ο καθένας να παίρνει.

Το βίντεο κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, από το τροχαίο ατύχημα πραγματικά σοκάρει. Το βίντεο που δημοσιεύει το GRTimes.gr δείχνει τη στιγμή που ο μοτοσικλετιστής χάνει τον έλεγχο της μηχανής του και σύρετε στο οδόστρωμα για αρκετά μέτρα και τελικά συγκρούεται με το πίσω μέρος προπορευόμενου βυτιοφόρου.

Η ώρα ήταν 17.19 μμ. Στο βίντεο εμφανίζεται στην οδό Κ.Καραμανλή στα Διαβατά, ένα βυτιοφόρο να κινείται στον δρόμο με μικρή ταχύτητα.

Κάποια στιγμή, το μεγάλο όχημα φαίνεται να κόβει ταχύτητα, σχεδόν σταματώντας, ενώ αμέσως μετά αρχίζει να αναπτύσσει και πάλι ταχύτητα, κινούμενο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, στη μια από τις δύο διαθέσιμες λωρίδες του δρόμου.

Ξαφνικά, αμέσως μετά το βυτιοφόρο, μια «μπάλα φωτιάς» φαίνεται να διασχίζει τον δρόμο με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όπως θα δείτε, πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού, ο οδηγός της οποίας εμφανίζεται να έχει χάσει τον έλεγχο, ενδεχομένως ύστερα από ένα απότομο φρενάρισμα, με αποτέλεσμα η μηχανή να έχει ανατραπεί και να σέρνεται στο οδόστρωμα, με τα μεταλλικά μέρη να προκαλούν σπινθήρες.

Ο οδηγός, όπως φαίνεται καλύτερα στην αργή κίνηση, έχει πέσει από τη μοτοσυκλέτα και σέρνεται επίσης στο οδόστρωμα.

Η μοτοσυκλέτα κατέληξε στο πίσω μέρος του προπορευόμενου βυτιοφόρου, με τον οδηγό να τραυματίζεται και να διακομίζεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παρά το τρομακτικό τροχαίο, δεν κινδύνευε η ζωή του. Κομμάτια της μηχανής βρέθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων, δείχνοντας και τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.