ΚΚΕ για Δυτική Αττική: Αντί για μέτρα προφύλαξης, απειλές, συκοφαντίες και αυταρχισμός

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Σφοδρή κριτική ασκεί το ΚΚΕ στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η κυβέρνηση την έξαρση των κρουσμάτων στη Δυτική Αττική, που οδήγησε στο αυστηρό lockdown τριών περιοχών.

Στο σχόλιό του, το ΚΚΕ αναφέρει ότι τελευταίο κρούσμα είναι η επιβολή «αδικαιολόγητων προστίμων σε εργολαβικούς εργαζόμενους σε αποθήκες σουπερμάρκετ κατά την αλλαγή της βάρδιας», αλλά και «τα αδικαιολόγητα πρόστιμα της Αστυνομίας σε εργαζόμενους στη Δυτική Αττική».

«Τη στιγμή που η πανδημία στη Δυτική Αττική έχει χτυπήσει κόκκινο, εξαιτίας της ανυπαρξίας μέτρων προστασίας σε χώρους δουλειάς, Μέσα Μεταφοράς κι άλλους κρίσιμους χώρους, καθώς και των ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα υγείας, η κυβέρνηση νομίζει, ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με τον αυταρχισμό και την αστυνομοκρατία», επισημαίνει ο Περισσός.

Και τονίζει: «Τα φαινόμενα αυτά αποτυπώνουν ξεκάθαρα τον τρόπο που λειτουργεί η κυβέρνηση. Αντί να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα προφύλαξης της υγείας και να θωρακίσει τις μονάδες του δημοσίου συστήματος υγείας στη Δυτική Αττική, επιδίδεται σε απειλές, συκοφαντίες κι αυταρχικά μέτρα σε βάρος των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής».

«Ο κ. Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του, είχε πει ότι η αστυνομία σε συνθήκες πανδημίας είναι το “ΕΣΥ” της προστασίας μας. Στη Δυτική Αττική, εργαζόμενοι και κάτοικοι την είδαν την αστυνομία. Αυτό που δεν είδαν είναι το αναγκαίο – για την προστασία της υγείας τους – ΕΣΥ» καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.