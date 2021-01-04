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Η αράχνη ήταν μεγάλη, αλλά και η σφήκα ήταν εξίσου ισχυρή.

Ήταν μια γιαπωνέζικη σφήκα ένα είδος εξαιρετικά μεγάλο και επικίνδυνο. Μια οικογένεια στην Αυστραλία που έτρωγε στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είδε ξαφνικά τη σφήκα και την αράχνη να έχουν εμπλακεί σε ένα θανάσιμο σφιχταγκάλιασμα.

Παράτησαν το τραπέζι και με το κινητό τράβηξαν τη θανάσιμη μάχη. Η αράχνη με τη σφήκα προσπαθούσαν η μια να σκοτώσει την άλλη για να κυριαρχήσει. Τελικά η αράχνη με τα δυνατά σαγόνια της έκοψε το ένα πόδι της σφήκας. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό.

Η σφήκα κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα με το κεντρί της στην κοιλιά του αραχνόποδου και τη σκότωσε. Η σφήκα στη συνέχεια πέταξε για άλλη μια φορά επάνω από την αράχνη και στη συνέχεια έφυγε τραυματισμένη.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και έγινε viral

