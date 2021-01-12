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Η κουβέντα με τον μετεωρολόγο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Κώστα Λαγουβάρδο ξεκίνησε με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2020. Ο ίδιος πάντα μετρημένος και ακριβής στις τοποθετήσεις του αυτή τη φορά ήταν κατηγορηματικός: «Ναι, είχαμε ακραία κλιματική συμπεριφορά στη χώρα μας». Διαβάστε παρακάτω τι δήλωσε αποκλειστικά στο topontiki.gr

Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν κατά το μήνα Δεκέμβριο 2020, αλλά και κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2021, αποτελούν ρεκόρ τουλάχιστον των τελευταίων 160 ετών για την Αθήνα, σύμφωνα με το ιστορικό αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) που χρονολογείται από τo 1860.

Συγκεκριμένα, ο Δεκέμβριος του 2020 ήταν ο θερμότερος Δεκέμβριος στη περίοδο αναφοράς ως προς τη μέση ελάχιστη (νυχτερινή) θερμοκρασία (11,7 βαθμοί Κελσίου) και ο δεύτερος θερμότερος ως προς τη μέση θερμοκρασία (13,8 βαθμοί), με πρώτο τον Δεκέμβριο του 1960 (14,1 βαθμοί)

Όπως αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος εκείνο που κάνει τη διαφορά φέτος ωστόσο δεν είναι η τιμή των θερμοκρασιών.

Η διάρκεια του φαινομένου

«Υψηλές θερμοκρασίες είχαμε και άλλες χρονιές, όπως τον Ιανουάριο του 2010. Φέτος όμως είχαμε διάρκεια, εμμονή των υψηλών θερμοκρασιών. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί ποιοτικά το πρόσφατο φαινόμενο.

Για αρκετές μέρες είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και αυτό, ναι, είναι ένα σπάνιο φαινόμενο» αναφέρει.

Τα ρεκόρ του Δεκεμβρίου

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2021, η μέση θερμοκρασία στο Θησείο ήταν 14,8 βαθμοί Κελσίου, η μέση μέγιστη 18,3 και η μέση ελάχιστη 12,1 βαθμοί.

Οι τιμές αυτές είναι οι υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ στην Αθήνα κατά τον τελευταίο τουλάχιστον ενάμιση αιώνα για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο του έτους, ενώ είναι μεγαλύτερες κατά πέντε περίπου βαθμούς από τις αντίστοιχες μέσες κλιματικές τιμές της πιο πρόσφατης περιόδου αναφοράς 1981-2010. (Στις φωτογραφίες βλέπουμε ότι ο καιρός ήταν τόσο καλός που πολλοί κατέφυγαν στις παραλίες – ακόμα και για μπάνιο)

Στις 9/1/2021 η θερμοκρασία στο Θησείο ξεπέρασε τους 22,2 βαθμούς, αποτελώντας επίσης ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας όλων των εποχών για το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου. Θερμοκρασία ρεκόρ – 17 βαθμοί -σημειώθηκε και στην ελάχιστη (νυχτερινή) θερμοκρασία.

«Η ψυχρή μεταβολή των επόμενων ημερών θα …φέρει τον καιρό σε συνθήκες περισσότερο συνηθισμένες για την εποχή» λέει ο μετεωρολόγος του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Και συμπληρώνει ότι «τα ακραία φαινόμενα δεν περιορίζονται φυσικά από εθνικά σύνορα. Δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στην Ελλάδα και αφορά μόνο την χώρα μας».

«Σε παγκόσμιο επίπεδο» λέει ο κ. Λαγουβάρδος «το 2020 ήταν η πιο θερμή χρονιά (μαζί σε το 2016) που καταγράφηκε ποτέ στη Γη. Τα παραπάνω αποτελούν “καθαρά σημάδια” της κλιματικής αλλαγής τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως. Ισως ήρθε η ώρα οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, να κάτσουμε κάτω και να αναζητήσουμε εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση και να αποτρέψουμε αυτόν τον εκτροχιασμό του κλίματος».