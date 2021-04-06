Μητσοτάκης προς εμπόρους: Να προσέχουμε για να μην ξανακλείσει ό,τι ανοίγει

Μήνυμα, μέσω βίντεο, προς τους εμπόρους ότι πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας για τον κορωνοϊό ώστε να λειτουργήσει ομαλά το λιανεμπόριο, έστειλε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που λόγω του ταξιδιού του στη Λιβύη δεν μπορούσε να παραστεί διά ζώσης σε διημερίδα της ΕΣΕΕ, μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του τόνισε ότι «η επαναλειτουργία από χθες του εμπορίου είναι ενθαρρυντική. Πρέπει όμως να υπογραμμίσω για ακόμα μία φορά ότι αυτό το δίμηνο είναι το πιο κρίσιμο, αφού στη διάρκειά του θα δοκιμαστεί η συνύπαρξη της άμυνας της υγείας με τα προσεκτικά βήματα της οικονομίας και της κοινωνίας. Κάτι που σημαίνει ότι Πολιτεία, επαγγελματικοί φορείς και πολίτες καλούμαστε να τηρήσουμε μία νέα “συμφωνία εμπιστοσύνης”. Όσο προφυλαγόμαστε τόσο να εργαζόμαστε, και όσο να πειθαρχούμε τόσο να κυκλοφορούμε, ώστε ό,τι ανοίγει να μην ξανακλείνει».

Δεν γίνεται να μας κατηγορούν για όλα

Ο κ. Μητσοτάκης, υπογράμμισε τα μέτρα που έχει λάβει ως τώρα η κυβέρνηση για την στήριξη επαγγελματιών και εμπορικών καταστημάτων ξεκινώντας απ’ την έκτακτη ενίσχυση που ανακοινώθηκε για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές τον Απρίλιο, που στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Αχαΐας, αφορούν 11.000 επιχειρήσεις. Παράλληλα τόνισε την υπεύθυνη στάση που πρέπει όλοι να τηρήσουν για την υγειονομική ασφάλεια. «Η Πολιτεία δεν μπορεί να κατηγορείται και όταν επιτρέπει δραστηριότητες και όταν τις περιορίζει. Ούτε να καταγγέλλεται ταυτόχρονα και για έλλειψη ελέγχων, αλλά και για αυταρχισμό στους ελέγχους όταν τους πραγματοποιεί» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.

Κοινή άσκηση ευθύνης

«Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι στους επιχειρηματίες ανήκουν και αυτοί που επιτρέπουν κορωνοπάρτι με ποτά έξω απ’ τα καταστήματά τους. Άλλοι συνάδελφοί τους όμως αναγκάζονται να μένουν κλειστοί, επειδή ο ιός αφανίζει. Αλλά και ο πατέρας, η μητέρα, φίλοι του κάθε ανεύθυνου που θα είναι η επόμενη διασωλήνωση λόγω της δικής του συμπεριφοράς. Επομένως… η υγεία της κοινωνίας μας είναι στα χέρια όλων. Και στα δικά σας…, είναι μία κοινή άσκηση ευθύνης και ώριμης συμπεριφοράς» σημείωσε ο πρωθυπουργός προς τους εμπόρους.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το προστατευτικό πλέγμα που άνοιξε η Πολιτεία για τις συνέπειες της πανδημίας έχουν βοηθήσει και το εμπόριο να διασφαλίσει την επιβίωση του αναφέροντας μάλιστα την αύξηση κατά 19.000 των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν αυτό το διάστημα στον κλάδο παρά τα lockdown, «απόδειξη της ευελιξίας των ανθρώπων του εμπορίου που χρησιμοποίησαν τις νέες δυνατότητες, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο για να καλύψουν κενά», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Ο πρωθυπουργός απαρίθμησε τα μέτρα που έχει λάβει ως τώρα η κυβέρνηση, όπως την επιστρεπτέα προκαταβολή, την οποία έχουν λάβει 600 χιλ. επιχειρήσεις, τη μη καταβολή ενοικίων και την παράταση στις αποπληρωμές οφειλών, όπως επίσης και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας. Ένα πρόγραμμα που, όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, θα φθάσει συνολικά τα 40 δισ. ευρώ. «Συμμερίζομαι τις ανησυχίες των ανθρώπων της επιχειρηματικότητας, κρατάω όμως και την συγκρατημένη αισιοδοξία τους αλλά και τη διάθεση τους για τη ριζική αναδιάρθρωση του πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Το σχέδιο ανάκαμψης

Και πρόσθεσε: «Σε λίγο θα έχουμε στη διάθεση μας και το πανίσχυρο όπλο του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης που θα κινητοποιήσει 57 δισ. ευρώ που στο επίκεντρο του έχει τις ΜμΕ με προγράμματα που θα επιταχύνουν τον ψηφιακού μετασχηματισμού τους. και θα προσαρμόζουν της απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας και της πράσινης αναβάθμισης, όπως την ενεργειακή αναβάθμιση, την ενθάρρυνση ψηφιακών υπηρεσιών, την εξειδίκευση». Ο πρωθυπουργός έκλεισε το μήνυμά του, σημειώνοντας πως βλέπει τη ΕΣΕΕ ως σταθερό κοινωνικό εταίρο και συνομιλητή και θα περιμένει τις προτάσεις που αναμένεται να παρουσιαστούν αύριο στο συνέδριο για το μέλλον του εμπορίου με ορίζοντα το 2040.