Tο ελικόπτερο Ingenuity πέταξε για δεύτερη φορά στον πλανήτη Άρη (Videos)

Το Ingenuity, το μικρό ελικόπτερο της NASA, κατάφερε να πετάξει για δεύτερη φορά σήμερα στον Άρη, μετά την πρώτη, ιστορική πτήση, της Δευτέρας, ανακοίνωσε η αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η πτήση αυτή ήταν πιο ριψοκίνδυνη, αφού το ελικόπτερο πήγε πιο ψηλά και για περισσότερο χρόνο: η συνολική της διάρκεια ήταν 51,9 δευτερόλεπτα, ενώ την Δευτέρα παρέμεινε στον αέρα μόνο για 39,1 δευτερόλεπτα.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε στις 11.33 (ώρα Ελλάδας) και έφτασε σε ύψος τα πέντε μέτρα (από τρία στην πρώτη πτήση). Για πρώτη φορά μάλιστα έκανε και μια πλευρική κίνηση, πετυχαίνοντας έτσι δύο από τους φιλόδοξους στόχους της NASA.

«Μοιάζει απλό, όμως υπάρχουν τόσοι άγνωστοι παράγοντες στο πώς θα πετάξουμε ένα ελικόπτερο στον Άρη. Για αυτό είμαστε εκεί, για να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα», εξήγησε ο Χάβαρντ Γκριπ, ένας από τους χειριστές του.

Τα δεδομένα που περισυνελέγησαν φαίνεται να δείχνουν ότι η δεύτερη πτήση «ανταποκρίνεται στις προσδοκίες», είπε ο Μπομπ Μπάλαραμ, ο επικεφαλής μηχανικός του προγράμματος αυτού. «Έχουμε στο ενεργητικό μας δύο πτήσεις στον Άρη, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πράγματα να μάθουμε αυτόν τον μήνα με το Ingenuity», πρόσθεσε.

Η NASA σχεδιάζει και άλλες πτήσεις με το μικρό ελικόπτερο, όμως η διάρκεια ζωής του Ingenuity θα καθοριστεί από τον τρόπο που θα προσεδαφίζεται κάθε φορά», εξήγησε η Μίμι Αούνγκ, η επικεφαλής του προγράμματος, τονίζοντας ότι η υπηρεσία θέλει να ωθήσει το ελικόπτερο «μέχρι τα όριά του».

Το πείραμα του Ingenuity θα σταματήσει, ό,τι και αν συμβεί, με τη συμπλήρωση ενός μήνα, ώστε το ρομποτικό σκάφος Perseverance, με το οποίο έφτασε το ελικόπτερο στον Άρη, να επικεντρωθεί στη βασική αποστολή του: να αναζητήσει ίχνη παρελθούσας ζωής στον Κόκκινο Πλανήτη.

