Μανιτάρια: Δείτε από τι σας προστατεύουν

Τρώγοντας καθημερινά μικρές ποσότητες αυτού του νόστιμου και διάσημου τροφίμου απομακρύνετε τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου, μειώνοντας τις πιθανότητες έως και κατά 45%.

Την επόμενη φορά που θα φτιάξετε μια σαλάτα, ίσως να πρέπει να σκεφθείτε να προσθέσετε και μανιτάρια. Κι αυτό γιατί η υψηλότερη πρόσληψη μανιταριών σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου, σύμφωνα με μία νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια που δημοσιεύθηκε στο Advances in Nutrition.

Η συστηματική επανεξέταση και μετα-ανάλυση εξέτασε 17 μελέτες για τον καρκίνο που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1966-2020. Αναλύοντας δεδομένα περισσότερων από 19.500 καρκινοπαθών, οι ερευνητές διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση μανιταριών και τον κίνδυνο καρκίνου.

Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε βιταμίνες, θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι αυτά τα υπερτρόφιμα ίσως να βοηθούν επίσης και έναντι του καρκίνου. Παρόλο που ορισμένα είδη μανιταριών (π.χ. βασιλομανίταρα) έχουν υψηλότερες ποσότητες του αμινοξέος εργοθειονίνη από τα λευκά μανιτάρια και τα πορτομπέλο, οι ερευνητές βρήκαν ότι οι άνθρωποι που ενσωμάτωναν οποιαδήποτε ποικιλία μανιταριών στην καθημερινή τους διατροφή είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα άτομα που έτρωγαν 18 γραμμάρια μανιταριών καθημερινά είχαν 45% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου συγκριτικά με εκείνους που δεν έτρωγαν καθόλου.

«Τα μανιτάρια είναι η υψηλότερη διατροφική πηγή εργοθειονίνης, η οποία είναι ένα μοναδικό και ισχυρό αντιοξειδωτικό, αλλά και ουσία που προστατεύει τα κύτταρα. Η αναπλήρωση των αντιοξειδωτικών στο σώμα μπορεί να βοηθά στην προστασία από το οξειδωτικό στρες και στη μείωση του κινδύνου για καρκίνο», εξηγεί ο Δρ. Djibril M. Ba, απόφοιτος επιδημιολογίας από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

Όταν εξετάστηκαν συγκεκριμένοι τύποι καρκίνου, οι ερευνητές σημείωσαν τους ισχυρότερους συσχετισμούς για τον καρκίνο του μαστού, καθώς τα άτομα που κατανάλωναν τακτικά μανιτάρια είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο αυτού του είδους καρκίνου. Ο Δρ. Ba εξηγεί ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι περισσότερες μελέτες δεν περιέλαβαν άλλους τύπους της νόσου. Στην εξέλιξη των ερευνών, αυτή η μελέτη θα μπορούσε να αποδειχθεί βοηθητική στην περαιτέρω διερεύνηση των προστατευτικών επιδράσεων που έχουν τα μανιτάρια και στην εδραίωση πιο υγιεινών διατροφών που αποτρέπουν τον καρκίνο.

«Γενικά, τα ευρήματα αυτά παρέχουν σημαντικά στοιχεία για τις προστατευτικές επιδράσεις των μανιταριών έναντι του καρκίνου. Χρειάζονται, όμως, περαιτέρω μελέτες που θα υποδείξουν καλύτερα τους μηχανισμούς που εμπλέκονται και συγκριμένους τύπους καρκίνου που μπορεί να επηρεάζουν», καταλήγουν οι επιστήμονες.

Πηγή: ygeiamou

Photo by Pixabay