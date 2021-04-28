Αμαλιάδα: Βυτιοφόρο παρέσυρε 12χρονο με ποδήλατο (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αμαλιάδα, όταν 12χρονος με ποδήλατο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα.
Ειδικότερα, το παιδί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με το ποδήλατό του.
Άμεσα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilia.news, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ελαφρά τραύματα στα πλευρά καθώς και εκδορές.
Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ήλιδας.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.