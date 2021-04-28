Αμαλιάδα: Βυτιοφόρο παρέσυρε 12χρονο με ποδήλατο (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Αμαλιάδα, όταν 12χρονος με ποδήλατο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο όχημα.

Ειδικότερα, το παιδί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος, με το ποδήλατό του.

Άμεσα, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα ilia.news, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ελαφρά τραύματα στα πλευρά καθώς και εκδορές.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Ήλιδας.