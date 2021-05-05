ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 13:54
05.05.2021 12:32

Λούτσα: 15χρονος κινδύνεψε να χάσει το μάτι του από κροτίδα

Πρόκειται για ένα από τα περιστατικά που συμβαίνουν κάθε χρόνο τις ημέρες του Πάσχα.

Αυτή τη φορά συνέβη σε εκκλησία στην περιοχή της Λούτσας το Σάββατο της Αναστάσεως και είναι το τρίτο στη σειρά που καταγράφεται, μετά τον ακρωτηριασμό στο χέρι ενός 30χρονου στη Ζάκυνθο από δυναμίτιδα κι ενός ακόμη 19χρονου στο Κουτσοπόδι Άργους που έπαθε εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακα.

Όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Πρώτο Θέμα, το παράδοξο είναι ότι ο 15χρονος δεν συμμετείχε στο επικίνδυνο «έθιμο» με το άναμμα βεγγαλικών και κροτίδων αλλά το παρακολουθούσε από σχετικά κοντινή απόσταση μαζί με τον αδερφό του.

Ξαφνικά ένοιωσε ένα τσούξιμο στο μάτι, το οποίο άρχισε να αιμορραγεί με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά την όραση του και να αισθανθεί έντονο πόνο. Τον είχε χτυπήσει ένα κομμάτι από κροτίδα που έσκασε σχεδόν δίπλα του.

Οι δικοί του άνθρωποι, χωρίς να χάσουν λεπτό, μετέφεραν τον νεαρό στο Κέντρο Υγείας της Λούτσας προκειμένου να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 15χρονος επέστρεψε αργότερα στο σπίτι του. Την επόμενη μέρα διαμαρτυρήθηκε στους γονείς του για έντονους πόνους στο μάτι με αποτέλεσμα να διακομισθεί τη Δευτέρα του Πάσχα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που εφημέρευε.

Σύμφωνα με την κα Ιωάννα Δαγαλάκη, χειρουργό οφθαλμίατρο και διευθύντρια της Οφθαλμολογικής Κλινικής του νοσοκομείου, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση κι όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής, ο 15χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο να χάσει την όραση του.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

