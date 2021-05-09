Βέροια: Λουκέτο και πρόστιμο για καφέ-εστιατόριο χωρίς αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα

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Πρόστιμο 3.000 ευρώ επιβλήθηκε σε ιδιοκτήτη καφέ – εστιατορίου στη Βέροια.
Στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, αποδείχθηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα.
Στο κατάστημα μπήκε «λουκέτο» για 15 ημέρες.
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