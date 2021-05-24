Μείωσε τη ζάχαρη από την καθημερινότητά σου με έξι απλά βήματα

Το να κόψουμε τη ζάχαρη από τη διατροφή μας είναι δύσκολο, αλλά είναι ίσως από τα καλύτερα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για τον οργανισμό μας.

Για τους περισσότερους από εμάς ο αποκλεισμός της ζάχαρης δεν είναι εύκολη διαδικασία, ειδικά στην αρχή. Δυστυχώς, η ζάχαρη μας προσφέρει απλά κενές θερμίδες, υδατάνθρακες που δεν είναι σύνθετοι και δεν έχει καμία διατροφική αξία.

Σίγουρα το να την κόψει κανείς είναι δύσκολο, ειδικά στο ξεκίνημα, μπορεί να υπάρξουν έντονα συμπτώματα στέρησης όπως ευερεθιστικότητα, κούραση, πονοκεφάλους, ατονία.

Ας δούμε λοιπόν παρακάτω μερικές χρήσιμες συμβουλές για να καταφέρουμε να κόψουμε επιτέλους την ζάχαρη και να προστατεύσουμε την υγεία μας, τα δόντια μας, αλλά και να χάσουμε πιο εύκολα τα περιττά κιλά.

Αναγνωρίστε το πρόβλημα

Για αρχή θα πρέπει να αναγνωρίσετε τον εθισμό και τα προβλήματα που δημιουργεί η ζάχαρη στον οργανισμό. Ενισχύοντας τους λόγους που πρέπει να «καθαρίσετε» την διατροφή σας θα είναι πιο εύκολο να μείνετε σταθεροί στο στόχο σας.

Βάλτε ρεαλιστικούς στόχους

Ίσως το να κόψετε μαχαίρι την ζάχαρη να αποδειχθεί υπερβολικά δύσκολο, αλλά δεν είναι κακό να δοκιμάσετε να το κάνετε σταδιακά. Για παράδειγμα, αν βάζατε δύο κουταλιές ζάχαρη στον καφέ σας, ξεκινήστε να βάζετε μία, έπειτα μισή, και σύντομα η γεύση δεν θα σας φαίνεται διαφορετική.

Καθαρίστε το σπίτι από τον «εχθρό»

Σε μια τόσο έντονη αλλαγή στην καθημερινότητα, δεν υπάρχει λόγος να πιεστείτε και να ελέγξετε τα όρια σας. Μπορείτε απλά να έχετε στο σπίτι υγιεινά τρόφιμα που μπορείτε να καταναλώσετε χωρίς ενοχές.

Δώστε έμφαση στις σωστές τροφές…

και ειδικά στο πρωινό. Τις περισσότερες φορές που θα πιάσετε τον εαυτό σας να τρώει ζάχαρη, σε κάθε μορφή, μέσα στην ημέρα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχετε φάει ένα καλό, γερό πρωινό, και νιώθετε τα αποθέματα ενέργειάς σας να στερεύουν.

Μην πέσετε στην παγίδα, καθώς η ενέργεια που μας δίνει η ζάχαρη καίγεται πολύ γρήγορα, αφήνοντάς μας ακόμα πιο κουρασμένους από πριν. Αντ’ αυτού, δώστε σημασία σε ένα καλό πρωινό που να συνδυάζει φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες (για παράδειγμα, βρώμη), μια πηγή πρωτεΐνης (όπως ένα αυγό) και λίγα καλά λιπαρά (ξηρούς καρπούς ή αβοκάντο).

Αποφύγετε τις επεξεργασμένες τροφές

Οτιδήποτε επεξεργασμένο, λογικά περιέχει ζάχαρη σε κάποια μορφή. Είτε μιλάμε για κανονική ζάχαρη μέσα στα υλικά, είτε για υποκατάστατα όπως σιρόπι καλαμποκιού, επιλέξτε πάντα φρέσκες τροφές. Ακόμα και για τα σνακ σας, φτιάξτε μόνοι σας απλές και νόστιμες επιλογές, όπως καρότα με χούμους, ή αυγά με λαχανικά.

Παραστράτημα

Αν τελικά κάποια στιγμή υποκύψετε στον πειρασμό, πηγαίνετε λίγα βήματα πίσω και ξεκινήστε ξανά. Καλό είναι να δείξετε λίγο επιείκεια στον εαυτό σας και να αναλογιστείτε τα χρόνια ζάχαρης που δεν γίνεται να κοπούν από την μια μέρα στην άλλη.

Ουρική αρθρίτιδα: Ποια καθημερινά ποτά επιδεινώνουν το πρόβλημα

Έντερο: Ποια διατροφή αυξάνει θεαματικά τον κίνδυνο φλεγμονής

Το αντιοξειδωτικό φρούτο που προστατεύει το ήπαρ