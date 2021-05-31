Νίκος Κουρκούλης: «Η περιπέτεια με την υγεία μου με προσγείωσε» (Video)

Για τη μεγάλη επιτυχία που βίωσε από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής μίλησε ο Νίκος Κουρκούλης, ενώ παραδέχτηκε ότι για ένα διάστημα δε μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε.

«Πέρασα από το στάδιο της έπαρσης. Ήρθε μια περιπέτεια της υγείας μου να μου αφυπνίσει πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί ότι θα ‘ρθουν. Αυτό με προσγείωσε, με ισορρόπησε εν μέρει θα έλεγα για ένα μεγάλο διάστημα» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Love it».

Ειδήσεις σήμερα

Πρώην παίκτης του MasterChef: «Η καλύτερη πρόταση που δέχτηκα ήταν από τον Σειρηνάκη» (Video)

Έξαλλος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ: «Θα τιμωρηθούν όπως πρέπει – Θα γονατίσουν»

Σοφία Μουτίδου για Χάρη Ρώμα: «Είπε δύο συγκλονιστικά ψέματα τα οποία διέψευσα» (Video)