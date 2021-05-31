search
LIFESTYLE

31.05.2021 14:15

Νίκος Κουρκούλης: «Η περιπέτεια με την υγεία μου με προσγείωσε» (Video)

Για τη μεγάλη επιτυχία που βίωσε από τα πρώτα του βήματα στον χώρο της μουσικής μίλησε ο Νίκος Κουρκούλης, ενώ παραδέχτηκε ότι για ένα διάστημα δε μπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό που συνέβαινε.

«Πέρασα από το στάδιο της έπαρσης. Ήρθε μια περιπέτεια της υγείας μου να μου αφυπνίσει πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί ότι θα ‘ρθουν. Αυτό με προσγείωσε, με ισορρόπησε εν μέρει θα έλεγα για ένα μεγάλο διάστημα» είπε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στην εκπομπή «Love it».

