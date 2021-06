Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.239, εκ των οποίων 1 εντοπίστηκε κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 406.751 (ημερήσια μεταβολή +0.3%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 33 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1.779 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

590 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική και 148 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά:

Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 39, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.184 θάνατοι. Το 95.2% είχε υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 476 (61.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. To 87.0% έχει υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ 2.473 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών Covid-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 145 (ημερήσια μεταβολή -26.77%). Ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου είναι 186 ασθενείς.

Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη), ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη (εύρος 0.2 έως 106 έτη).

Κοντά στο 69% η βρετανική μετάλλαξη

Από τον έλεγχο των 955 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 664 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern – VOC) και 251 δείγματα με στελέχη υπό διερεύνηση (Variants Under Investigation – VUI). Εκ των 664 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 663 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01) και 1 αφορά στο B.1.617.2 (VOC-21APR-02), ενώ τα 251 δείγματα με στελέχη VUI αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K). Επιπλέον, αναδείχθηκαν 3 δείγματα με στέλεχος B.1.1.523 (Variant E484K), 4 δείγματα με στέλεχος AD.2, 1 δείγμα με στέλεχος Β.1.221 και 1 δείγμα με το στέλεχος C.36 (στέλεχος υπό παρακολούθηση, Variant Under Monitoring).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 14.240 δείγματα από εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα τρία πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση που έχουν απομονωθεί είναι το Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC 202012/01), με ποσοστό 68,97%, ακολουθούμενο από το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,34% και το B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC 202012/02) με ποσοστό 0,55%.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 101 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό διερεύνηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 96 αφορούν στο Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC-202012/01), 3 στο B.1.351/501Y.V2/South Africa (Variant VOC202012/02), 1 στο B.1.525 (Variant VUI-202102/03) και 1 στο Β.1.617.1 (VUI-21APR-01).

