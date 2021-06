Φαίνεται ότι οι εξαγγελίες της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Ευρώπης για ισότητα και για συμπερίληψη είναι μόνο στα λόγια.

Η UEFA απαγόρευσε στην να υλοποιηθεί η πρόταση του δημάρχου του Μονάχου να φωτιστεί το γήπεδο Allianz Arena με τα χρώματα της σημαίας του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος, εν όψει του αγώνα της Γερμανίας με την Ουγγαρία για το Euro 2021.

Στο τελευταίο ματς του 6ου ομίλου ο δήμος του Μονάχου θέλησε να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της ομοφοβίας και του σεξισμού. Παράλληλα, θέλησε να «απαντήσει» σ’ έναν νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Όρμπαν στην Ουγγαρία, ο οποίος αφορά την περιορισμένη ενημέρωση των νεαρών ατόμων στα σχολεία της χώρας, περί της ομοφυλοφιλίας και αλλαγής φύλου.

«Πολιτικό περιεχόμενο»

«Η συγκεκριμένη κίνηση αποσκοπεί σε απόφαση της ουγγρικής κυβέρνησης, άρα αυτομάτως έχει πολιτικό περιεχόμενο», αποτέλεσε η αιτιολόγηση από πλευράς UEFA, σχετικά με την άρνηση να επιτραπεί ο φωτισμός του γηπέδου με τα χρώματα του Ουράνιου Τόξου, η οποία, φυσικά έρχεται σε πλήρη αντίφαση με την καμπάνια της ομοσπονδίας για ισότητα και υπέρ της διαφορετικότητας με το σύνθημα «Sign in for an equal game».

Απαντώντας στην εξωφρενική απόφαση της UEFA, οι ομάδες της Bundesliga σε Φρανκφούρτη, Βερολίνο, Κολωνία, Βόλφσμπουργκ, Άουγκσμπουργκ ενημέρωσαν με ανακοίνωσή τους, ότι την Τετάρτη το βράδυ, κατά τη διάρκεια του αγώνα Γερμανία – Ουγγαρία, τα χρώματα των γηπέδων τους θα είναι προσαρμοσμένα σε αυτά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

