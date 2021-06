Στα 20.000 ευρώ είναι το χρηματικό έπαθλο για το βραβείο δημοσιογραφίας «Daphne Caruana Galizia» και αρκετοί δημοσιογράφοι σπεύδουν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στη σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα.

Το Ευρωκοινοβούλιο προκηρύσσει το βραβείο δημοσιογραφίας «Daphne Caruana Galizia», στη μνήμη της δημοσιογράφου από τη Μάλτα, η οποία δολοφονήθηκε το 2017, έπειτα από μακρά σειρά παρενοχλήσεων και απειλών που δεχόταν, προκειμένου να σταματήσει τις έρευνες που διεξήγαγε επί ζητημάτων διαφθοράς, οργανωμένου εγκλήματος και σκανδάλων.

Το βραβείο θα απονεμηθεί από ανεξάρτητη επιτροπή, για σημαντικά δημοσιογραφικά επιτεύγματα, τα οποία υπερασπίζονται και προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο αξίας 20.000 ευρώ.

Τα υποψήφια άρθρα μπορούν να υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας https://daphnejournalismprize.eu/ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, στη 1 μ.μ. ώρα Ελλάδας (12:00 ώρα Βρυξελλών).

Γίνονται δεκτές υποψηφιότητες από επαγγελματίες δημοσιογράφους και ομάδες δημοσιογράφων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, αρκεί η δημοσιογραφική εργασία να έχει μεταδοθεί ή δημοσιευθεί σε ΜΜΕ που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική πλατφόρμα.

Ποια είναι η Daphne Caruana Galizia

Για όσους δεν θυμούνται, η Δάφνη Καρουάνα Γκαλιζία (Daphne Caruana Galizia) έγινε γνωστή για την αποκάλυψη αμφιλεγόμενων και ευαίσθητων πληροφοριών που σχετίζονται με τα «Panama Papers».

Η δημοσιογράφος δολοφονήθηκε σε επίθεση με βόμβα αυτοκινήτου τον Οκτώβριο του 2017.

Η Καρουάνα Γκαλιζία άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος το 1987. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ήταν τακτική αρθρογράφος με την εφημερίδα The Sunday Times of Malta και συνεργαζόμενη συντάκτης της The Malta Independent. Παρέμεινε αρθρογράφος με τις The Malta Independent και The Malta Independent on Sunday και συντάκτης του περιοδικού Taste & Flair. Διατηρούσε ένα ιστολόγιο με τίτλο Running Commentary, το οποίο περιλάμβανε ερευνητικό ρεπορτάζ και σχόλια σχετικά με ορισμένα άτομα, κάποια από τα οποία κατηγορήθηκαν ως προσωπικές επιθέσεις. Το ιστολόγιο ήταν μία από τις πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στην Μάλτα.

Μέσω της σχέσης του γιου της με την ICIJ, η Καρουάνα Γκαλιζία γνώριζε την εμπλοκή του Υπουργού Κόνραντ Μίτσι (Konrad Mizzi) και του Προσωπάρχη του Γραφείου του Κιθ Σέμπρι (Keith Schembri) με εταιρείες στον Παναμά, πριν από την διαρροή των Panama Papers τον Απρίλιο του 2016. Στις 22 Φεβρουαρίου άφησε να εννοηθεί στο ιστολόγιό της Running Commentary ότι ο Μίτσι είχε διασυνδέσεις με τον Παναμά και τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό ανάγκασε τον Υπουργό να αποκαλύψει την ύπαρξη του Καταπιστεύματος Ροτορούα (Rotorua Trust), ένα οικογενειακό καταπίστευμα καταχωρημένο στην Νέα Ζηλανδία, δύο μέρες αργότερα. Στις 25 Φεβρουαρίου η Καρουάνα Γκαλιζία αποκάλυψε ότι ο Σκέμπρι ήταν επίσης ιδιοκτήτης ενός άλλου καταπιστεύματος στη Νέα Ζηλανδία, το οποίο με τη σειρά του εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης μιας εταιρείας στον Παναμά.

Η διαρροή του Απριλίου του 2016 επιβεβαίωσε ότι ο Μίτσι κατείχε την παναμέζικη εταιρεία “Hearnville Inc.” και ότι ο Μίτσι και ο Σκέμπρι είχαν επίσης ανοίξει μια άλλη εταιρεία, την “Tillgate Inc.” Οι εταιρείες ήταν επίσης ιδιοκτησία της “Orion Trust New Zealand Limited”, η οποία είναι η ίδια καταπιστευματοδόχος εταιρεία των Μίτσι και Σκέμπρι, για τις εταιρείες τους “Rotorua” και “Haast”, αντίστοιχα.

Ως το πρώτο άτομο που δημοσίευσε την είδηση για την εμπλοκή των Μίτσι και Σκέμπρι στον Παναμά, κατονομάστηκε από το Politico ως ένας από τους «28 ανθρώπους που διαμορφώνουν, διαταράσσουν και ανακατεύουν την Ευρώπη.» Το Politico την περιέγραψε ως «μόνη-γυναίκα WikiLeaks, σταυροφόρο ενάντια στην αδιαφάνεια και διαφθορά στη Μάλτα».

Το 2017 ισχυρίστηκε ότι η “Egrant”, μια άλλη εταιρεία στον Παναμά, ανήκε στην Μισέλ Μούσκατ (Michelle Muscat), την σύζυγο του Πρωθυπουργού Τζόζεφ Μούσκατ. Αυτοί οι ισχυρισμοί οδήγησαν τον Μούσκατ να προκηρύξει τις γενικές εκλογές του Ιουνίου του 2017, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την παραμονή του Εργατικού Κόμματος του στην κυβέρνηση. Μετά τις εκλογές η Καρουάνα Γκαλιζία ήταν επίσης σκληρή κριτικός του νέου ηγέτη της αντιπολίτευσης του Εθνικιστικού Κόμματος, Άντριαν Ντίλια (Adrian Delia).

