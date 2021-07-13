search
ΤΕΤΑΡΤΗ 18.03.2026 14:18
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.07.2021 18:41

Είχε Άγιο: Στρατιώτης προσγειώθηκε σε κουζίνα σπιτιού όταν δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο του (Video)

13.07.2021 18:41
Όταν ο στρατιώτης έπεσε από το αεροπλάνο στο πλαίσιο άσκησης των αλεξιπτωτιστών και τράβηξε το σχοινάκι, πρέπει η ζωή του νε πέρασε από μπροστά του σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το αλεξίπτωτο δεν άνοιγε και εκείνος έπεφτε με ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Όμως ο αλεξιπτωτιστής πρέπει να μίλησε με τον άγγελο του. Έπεσε από τα 15.000 πόδια στα κεραμίδια ενός σπιτιού, άνοιξε τρύπα και προσγειώθηκε με μικροτραυματισμούς στην κουζίνα του έκπληκτου ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη στο Ατασκαντέρο και όπως έγινε γνωστό το εφεδρικό αλεξίπτωτο άνοιξε την τελευταία στιγμή ελάχιστα μέτρα πριν τα κεραμίδια και έκοψε λίγο την ταχύτητα του στρατιώτη.

Μάλιστα και η τοπική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν.

Διαβάστε επίσης:

Ο πιλότος που άλλαξε τον κόσμο – Η εκπληκτική ιστορία του Γιούρι Γκαγκάριν

Όταν ο Ανδρέας παντρεύτηκε την Δήμητρα – Ο πιο πολυσυζητημένος γάμος της Ελλάδας (Photos/Video)

Σοκ στα Σεπόλια: Καταγγελία για απόπειρα πνιγμού 4χρονου κοριτσιού από την μητέρα του (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Challenge Cup: Ιστορική πρόκληση για την ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού – Για την ανατροπή και τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο κόντρα στη Βαλεφόλια (photos/videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Ένας διαφορετικός γάμος στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με παρανυφάκια τους… 20 μαθητές της! (video)

ADVERTORIAL

Δημήτρης Αϊβαλιώτης – Μάγδα Μαυρογιάννη «ΤΑ ΠΑΘΗ» – Μ. Τρίτη 7 Απριλίου ώρα 21:00, Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Σημανδράκος… έδωσε τον Αυγενάκη – «Παραιτήθηκα γιατί με πίεζε ασφυκτικά για πληρωμές σε δεσμευμένα ΑΦΜ»

ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Μπορεί η μεσογειακή διατροφή να επιβραδύνει τη γήρανση του εγκεφάλου;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο δικαστικό «φρένο» στην αυθαιρεσία των funds – Προστασία των δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη

BUSINESS

Ciao… ΜΠΕΛΑ: Οι επιπτώσεις των πολέμων στα Jumbo, ο ρόλος της Κίνας και το μέλλον της αυτοκρατορίας του Απόστολου Βακάκη

ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση κόλαφος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  Ζητά να επιστραφούν 1,6 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 

ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Ιράν κηδεύει τον Λαριτζανί - Νεκρός και ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών, σύμφωνα με το Τελ Αβίβ που σφυροκοπά τη Βηρυτό - Live οι εξελίξεις

ΚΟΣΜΟΣ

Σε ποιες χώρες έχει επιτρέψει η Τεχεράνη να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3