Είχε Άγιο: Στρατιώτης προσγειώθηκε σε κουζίνα σπιτιού όταν δεν άνοιξε το αλεξίπτωτο του (Video)

Όταν ο στρατιώτης έπεσε από το αεροπλάνο στο πλαίσιο άσκησης των αλεξιπτωτιστών και τράβηξε το σχοινάκι, πρέπει η ζωή του νε πέρασε από μπροστά του σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το αλεξίπτωτο δεν άνοιγε και εκείνος έπεφτε με ταχύτητα σε κατοικημένη περιοχή.

Όμως ο αλεξιπτωτιστής πρέπει να μίλησε με τον άγγελο του. Έπεσε από τα 15.000 πόδια στα κεραμίδια ενός σπιτιού, άνοιξε τρύπα και προσγειώθηκε με μικροτραυματισμούς στην κουζίνα του έκπληκτου ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη στο Ατασκαντέρο και όπως έγινε γνωστό το εφεδρικό αλεξίπτωτο άνοιξε την τελευταία στιγμή ελάχιστα μέτρα πριν τα κεραμίδια και έκοψε λίγο την ταχύτητα του στρατιώτη.

Μάλιστα και η τοπική αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση για το συμβάν.

