Τελικά η «λαμογιά» φαίνεται ότι δεν αποτελεί «προνόμιο» των νότιων ή φτωχότερων χωρών όπως απέδειξε γερμανίδα ρεπόρτερ του δικτύου RTL.

Η δημοσιογράφος στην προσπάθειά της να πείσει τους θεατές ότι όχι μόνο καλύπτει τις πλημμύρες αλλά πάει το λειτούργημα λίγο παραπέρα βοηθώντας τους πλημμυροπαθείς, έσκυψε και με τα χέρια της πήρε λάσπη και άρχισε να την αλείφει στα ρούχα της.

Μόνο που ξέχασε ότι στη σημερινή εποχή όλοι κυκλοφορούμε με μία κάμερα και ήταν το κινητό ενός πολίτη που την πρόδωσε, με τον εργοδότη της να της δείχνει την πόρτα της εξόδου…

Η Γερμανίδα ρεπόρτερ του δικτύου RTL Σουζάνα Όλεν επιχείρησε να ξεγελάσει τους τηλεθεατές δείχνοντας ότι, εκτός από την ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στα δύο κρατίδια που επλήγησαν ιδιαίτερα από τις φονικές πλημμύρες, τη Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία και τη Ρηνανία Παλατινάτο, η ίδια έσπευσε να βοηθήσει στις εργασίες αποκατάστασης μιας περιοχής.

Filthy liar! German TV reporter is fired after being caught smearing herself in mud before filming report saying she helped the clear-up efforts in flood-devastated town pic.twitter.com/iVwZad8f7J