ΣΑΒΒΑΤΟ 14.03.2026 20:46
27.07.2021 19:15

Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις «αβάσιμες» τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά

Με επιστολή που απέστειλε η Ελληνίδα Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του εν λόγω Οργανισμού, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η σύνδεση του καθεστώτος αυτού με την ελληνική κυριαρχία, είναι παντελώς αβάσιμες, αστήρικτες, καθώς και νομικά και ιστορικά λανθασμένες, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Επιπλέον, όπως επισημαίνουν, τονίζεται ότι το σύνολο της επιχειρηματολογίας που περιέχεται σε σχετική επιστολή του Τούρκου Μονίμου Αντιπροσώπου, που είχε σταλεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πριν από μερικές ημέρες, επίσης απορρίπτεται, καθώς πέρα από το γεγονός ότι νομικά και πραγματικά είναι αβάσιμη, είναι επίσης αυθαίρετη και έγινε κακή τη πίστει.

Περαιτέρω, οι ίδιες διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως με την επιστολή της Ελληνίδας Μονίμου Αντιπροσώπου αποδομείται η τουρκική επιχειρηματολογία, και παράλληλα υπογραμμίζεται αναλυτικά η τουρκική παράνομη και προκλητική συμπεριφορά στην ευρύτερη περιοχή, αρχής γενομένης από το casus belli.

Διαβάστε επίσης:

Μετάλλαξη Δέλτα: «10 δευτερόλεπτα αρκούν για να κολλήσεις», λένε οι ειδικοί

Κορωνοϊός: Μέσα Αυγούστου η κορύφωση του τέταρτου κύματος – Οι εκτιμήσεις των ειδικών

Θετικός στον κορωνοϊό ο Άδωνις Γεωργιάδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σοφία Μητσοτάκη: Δημοσίευσε το εισιτήριο από την πτήση της από το αεροδρόμιο του Μουσκάτ – «Ελπίζω ότι εδώ ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»

ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: «ΗΠΑ και Ιράν απορρίπτουν την πιθανότητα εκεχειρίας»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε από το Παγκρήτιο με σφραγίδα Ελ Κααμπί

ΚΟΣΜΟΣ

CNN: «Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν»

ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ τώρα στα Χανιά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σάλος με την ατάκα του Δημάρχου Φυλής: «Μόνο ένας μ@λ@κ@ς μπορεί να λέει, φαντάσου τι θα γίνει αν έρθουν τα Logistics στα Λιόσια»

MEDIA

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Κομβόι θα μεταφέρει 20 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και ενεργειακού εξοπλισμού στην Αβάνα στις 21 Μαρτίου

ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Η «πυραμίδα συμφερόντων» και το παράδοξο των Στενών του Ορμούζ

