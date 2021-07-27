Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ για τις «αβάσιμες» τουρκικές αιτιάσεις για τα νησιά

Με επιστολή που απέστειλε η Ελληνίδα Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ προς τον Γενικό Γραμματέα του εν λόγω Οργανισμού, η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι οι μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας σχετικά με το καθεστώς στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και η σύνδεση του καθεστώτος αυτού με την ελληνική κυριαρχία, είναι παντελώς αβάσιμες, αστήρικτες, καθώς και νομικά και ιστορικά λανθασμένες, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Επιπλέον, όπως επισημαίνουν, τονίζεται ότι το σύνολο της επιχειρηματολογίας που περιέχεται σε σχετική επιστολή του Τούρκου Μονίμου Αντιπροσώπου, που είχε σταλεί στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ πριν από μερικές ημέρες, επίσης απορρίπτεται, καθώς πέρα από το γεγονός ότι νομικά και πραγματικά είναι αβάσιμη, είναι επίσης αυθαίρετη και έγινε κακή τη πίστει.

Περαιτέρω, οι ίδιες διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως με την επιστολή της Ελληνίδας Μονίμου Αντιπροσώπου αποδομείται η τουρκική επιχειρηματολογία, και παράλληλα υπογραμμίζεται αναλυτικά η τουρκική παράνομη και προκλητική συμπεριφορά στην ευρύτερη περιοχή, αρχής γενομένης από το casus belli.

Διαβάστε επίσης:

