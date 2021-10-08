Ομογενή προτείνει ο Μπάιντεν για πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα (Video)

Ένας ομογενής προτείνεται από τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν, ως πιθανός διάδοχος του Τζέφρι Πάιατ, στη θέση του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα.

Πρόκειται για τον ελληνοαμερικανό επιχειρηματίας Τζορτζ Τζέιμς Τσούνη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος το μεσημέρι της Παρασκευής. Η υποψηφιότητα του κ. Τσούνη πρέπει να εγκριθεί κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας από την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, στην οποία προεδρεύει ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Εάν ξεπεραστεί ο σκόπελος με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έγκριση των διορισμών, εκτιμάται ότι ο Τζορτζ Τσούνης θα μπορέσει να αναλάβει τα ηνία της αμερικανικής διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Αθήνα στην αρχή του νέου έτους.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας έρχεται μόλις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του νέου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον αλλά και την αναμενόμενη υπογραφή της νέας Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA).

Ο κ. Τσούνης έχει εκτεταμένη εμπειρία στον κλάδο της τουριστικής βιομηχανίας, καθώς είναι ο ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του ξενοδοχειακού ομίλου Chartwell Hotels. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει ισχυρή παρουσία σε όλες τις βορειοανατολικές πολιτείες και συνεργάζεται με σημαντικά ονόματα του χώρου, όπως «Hilton», «Marriott» και «Intercontinental».

Θεωρείται γέννημα θρέμμα του Μεγάλου Μήλου, της πόλης δηλαδή στην οποία μεγάλωσε και σπούδασε, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια αποκτώντας πτυχίο νομικής από το St. John’s University. Αμέσως μετά τις σπουδές του, εργάστηκε στη μεγαλύτερη νομική εταιρεία του Λονγκ Αϊλαντ, ενώ μέχρι και σήμερα συνεχίζει να μένει στη συγκεκριμένη περιοχή με τη γυναίκα του Όλγα και τα τρία παιδιά τους.

Ισχυρές διασυνδέσεις

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το 2013, επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, είχε εξεταστεί η πιθανότητα της τοποθέτησής του στη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στη Νορβηγία, μιας προσπάθειας, όμως, που τελικά δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο κ. Τσούνης είχε την ευκαιρία να αναλάβει μια σειρά ρόλων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αποκομίζοντας νέες εμπειρίες που εκτιμάται ότι θα ισχυροποιήσουν τη νέα του υποψηφιότητα. Ειδικότερα, η εμπειρία του στο τιμόνι της Chartwell Hotels αλλά και η ανάληψη της διεύθυνσης της Arbor Realty Trust και της New York’s Signature Bank, δύο εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, του έχει δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει σημαντικές επαφές στα υψηλότερα κλιμάκια της επενδυτικής κοινότητας της Νέας Υόρκης.

Εξίσου, όμως, σημαντικές θεωρούνται και οι πολιτικές διασυνδέσεις που διατηρεί ο 53χρόνος ομογενής στην αμερικανική πρωτεύουσα. Πρόκειται άλλωστε για έναν πολιτικό διορισμό, με δεδομένο ότι ο Τζορτζ Τσούνης δεν είναι διπλωμάτης καριέρας. Υπό αυτό το πρίσμα, αξίζει να επισημανθεί η μακροχρόνια σχέση που διατηρεί με τον πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς στην προεκλογική μάχη του 2012 είχε διατελέσει πρόεδρος των «Ελληνοαμερικανών για τον Ομπάμα-Μπάιντεν». Επιπλέον, γνωρίζεται καλά με τον υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, και απολαμβάνει την πλήρη στήριξη του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ, με τον οποίο έχει αναπτύξει στενή φιλία. Παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται κυρίως στους χορηγούς του Δημοκρατικού Κόμματος, ο ομογενής επιχειρηματίας διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας στο Καπιτώλιο με βουλευτές και γερουσιαστές από τα δύο μεγάλα κόμματα.

«Παιδί» της ελληνικής ομογένειας

Μετανάστης δεύτερης γενιάς με γονείς από την ορεινή Ναυπακτία, ο Τζορτζ Τσούνης μεγάλωσε μέσα στην ελληνική κοινότητα της Νέας Υόρκης. Παρακολουθούσε το ελληνικό σχολείο, συμμετείχε στην ελληνική παρέλαση που γίνεται κάθε χρόνο για την 25η Μαρτίου στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν και ήταν ενεργό μέλος της κοινότητας της Αγίας Παρασκευής. Αυτή τη στενή σχέση με την Εκκλησία και την ελληνοαμερικανική κοινότητα τη διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, καθώς είναι μέλος του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, του Faith and Leadership 100, του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC), και της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (THI). Μάλιστα, ο πρώην Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος είχε παρασημοφορήσει τον κ. Τσούνη με το Μετάλλιο του Αγίου Παύλου, την υψηλότερη αναγνώριση που απονέμει η Ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής. Επιπλέον, ο κ. Τσούνης έχει λάβει το Βραβείο «Justice for Cyprus» της Ομοσπονδίας Κυπριακών Αμερικανικών Οργανισμών που του απονεμήθηκε από τον πρώην Κύπριο Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια και το βραβείο Athens-Wishner που απονέμει από κοινού η Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή (AJC) και το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC).

